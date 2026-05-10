Jedan od petero francuskih putnika evakuiranih s kruzera pokazuje simptome hantavirusa

Jedan od petero francuskih putnika evakuiranih s kruzera MV Hondius koji su u nedjelju posebnim letom prebačeni u Francusku pokazuje simptome hantavirusa, napisao je na X-u premijer Sebastian Lecornu, dok putnici iz drugih zemalja iskrcani s broda na Tenerifama počinju stizati u svoje matične zemlje.

"On je pokazivao simptome u repatrijacijskom zrakoplovu", kazao je premijer. "Tih pet putnika odmah je stavljeno u strogu izolaciju do nove odredbe. Primaju medicinsku skrb i bit će testirani i podvrgnuti zdravstvenoj procjeni”, dodao je.

Nadalje, vlada će „večeras” izdati uredbu o provedbi mjera izolacije prilagođenih tim bliskim kontaktima, dodao je.

Prve evakuacije oko 150 putnika s broda počele su u nedjelju ujutro s Tenerifa gdje je brod pristao nešto ranije.

Prvo je evakuirano četrnaest španjolskih državljana koji su stigli u Madrid gdje će biti u obaveznoj karanteni u vojnoj bolnici u glavnom gradu.

S putnicima iz Nizozemske u njihovom zrakoplovu prevest će se i putnici iz Njemačke, Belgije i Grčke, najavila je u nedjelju španjolska ministrica zdravstva Monica Garcia.

Nakon toga bit će evakuirani putnici iz Turske, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a, dodala je ministrica u obraćanju novinarima u luci Tenerife. Posljednji let za Australiju predviđen je za ponedjeljak.

Trideset članova posade ostat će na brodu i otploviti prema Nizozemskoj, gdje će biti dezinficiran.

Svi putnici broda MV Hondius smatraju se "kontaktima visokog rizika" i bit će praćeni 42 dana, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO).

Na kruzeru koji je plovio pod nizozemskom zastavom, a isplovio je 1. travnja iz Ushuaije u Argentini od hantavirusa je umrlo troje ljudi, nizozemski par i njemački državljanin.