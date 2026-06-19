"CIJELI LIBANON MORA GORJETI"
Skandalozni Ben-Gvir: "Za svaku suzu izraelske majke, tisuću libanonskih majki mora plakati"
Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir izazvao je nove kontroverze nakon što je poručio da "cijeli Libanon mora gorjeti", reagirajući na vijest o pogibiji četvorice izraelskih vojnika na jugu Libanona.
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Izraelska vojska priopćila je da su vojnici poginuli u borbi kad je njihov tenk pogođen tijekom operacije u blizini mjesta Kfar Tebnit. Među poginulima je i 32-godišnji potpukovnik Dor Gedalia Ben Simhon, zapovjednik 52. bojne 401. oklopne brigade.
"Za svaku suzu izraelske majke, tisuću libanonskih majki mora plakati", napisao je Ben-Gvir na društvenoj mreži X.
Njegova izjava dolazi svega nekoliko dana nakon što su Sjedinjene Države i Iran potpisali okvirni sporazum o smirivanju sukoba, kojim su se obje strane i njihovi saveznici obvezali obustaviti vojne aktivnosti, uključujući i one u Libanonu, piše Euronews.
על כל דמעה של אמא ישראלית, אלף אמהות לבנוניות צריכות לבכות. לבנון כולה צריכה לבעור!— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) June 19, 2026
עם כל הכבוד לאמריקאים, ישראל חייבת להבהיר לעולם כולו שדם בנינו וביטחון אזרחנו איננו הפקר. לבנון כולה צריכה לבעור. חובתנו העליונה היא להגן על אזרחי ישראל ועל חיילי צה״ל, והמחויבות הזו קודמת לכל…
Ben Gvir izaziva osude diljem svijeta
"Uz dužno poštovanje prema Amerikancima, Izrael mora cijelom svijetu jasno dati do znanja da krv naših sinova i sigurnost naših građana nisu nešto od čega ćemo odustati", poručio je Ben-Gvir.
Ministar je i ranije izazivao osude međunarodne javnosti. U svibnju je objavio snimku na kojoj ismijava aktiviste flotile Global Sumud, koji su pokušavali dopremiti humanitarnu pomoć u Gazu. Na snimci se vidi kako aktivistima, koji kleče vezanih ruku, maše velikom izraelskom zastavom i govori: "Dobrodošli u Izrael, mi smo ovdje gospodari."
Tada je izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio da Ben-Gvirovo ponašanje "nije u skladu s izraelskim vrijednostima i normama".
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