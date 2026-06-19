Skandalozni Ben-Gvir: "Za svaku suzu izraelske majke, tisuću libanonskih majki mora plakati"

Ministar je i ranije izazivao osude međunarodne javnosti. U svibnju je objavio snimku na kojoj ismijava aktiviste flotile Global Sumud, koji su pokušavali dopremiti humanitarnu pomoć u Gazu. Na snimci se vidi kako aktivistima, koji kleče vezanih ruku, maše velikom izraelskom zastavom i govori: "Dobrodošli u Izrael, mi smo ovdje gospodari."