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"CIJELI LIBANON MORA GORJETI"

Skandalozni Ben-Gvir: "Za svaku suzu izraelske majke, tisuću libanonskih majki mora plakati"

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N1 Info
|
19. lip. 2026. 10:10
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AFP
MENAHEM KAHANA/AFP

Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir izazvao je nove kontroverze nakon što je poručio da "cijeli Libanon mora gorjeti", reagirajući na vijest o pogibiji četvorice izraelskih vojnika na jugu Libanona.

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Izraelska vojska priopćila je da su vojnici poginuli u borbi kad je njihov tenk pogođen tijekom operacije u blizini mjesta Kfar Tebnit. Među poginulima je i 32-godišnji potpukovnik Dor Gedalia Ben Simhon, zapovjednik 52. bojne 401. oklopne brigade.

"Za svaku suzu izraelske majke, tisuću libanonskih majki mora plakati", napisao je Ben-Gvir na društvenoj mreži X.

Njegova izjava dolazi svega nekoliko dana nakon što su Sjedinjene Države i Iran potpisali okvirni sporazum o smirivanju sukoba, kojim su se obje strane i njihovi saveznici obvezali obustaviti vojne aktivnosti, uključujući i one u Libanonu, piše Euronews.

Ben Gvir izaziva osude diljem svijeta

"Uz dužno poštovanje prema Amerikancima, Izrael mora cijelom svijetu jasno dati do znanja da krv naših sinova i sigurnost naših građana nisu nešto od čega ćemo odustati", poručio je Ben-Gvir.

Ministar je i ranije izazivao osude međunarodne javnosti. U svibnju je objavio snimku na kojoj ismijava aktiviste flotile Global Sumud, koji su pokušavali dopremiti humanitarnu pomoć u Gazu. Na snimci se vidi kako aktivistima, koji kleče vezanih ruku, maše velikom izraelskom zastavom i govori: "Dobrodošli u Izrael, mi smo ovdje gospodari."

Tada je izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio da Ben-Gvirovo ponašanje "nije u skladu s izraelskim vrijednostima i normama".

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cionizam itamar ben gvir itamar ben-gvir izrael libanon radikalna desnica ratni zločini

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