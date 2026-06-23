Libanonski dužnosnici inzistiraju na tome da su pregovori licem u lice s Izraelom jedini način da se osigura kraj rata koji bjesni od 2. ožujka, kada je naoružana skupina Hezbolah pucala na Izrael u znak podrške Iranu i dovela do izraelskih zračnih i kopnenih napada u kojima je u Libanonu dosad ubijeno više od 4000 ljudi.