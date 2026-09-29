dražen jović
Sindikalist za N1: "Tomašević samo kritizira. Mi smo nužne poslove mogli riješiti prije dvije godine..."
Naša Viktorija Kristić razgovarala je na zagrebačkoj remizi s Draženom Jovićem, predsjednikom Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske. Jović je komentirao situaciji na terenu i što očekuje od današnjih ročišta na Županijskom sudu.
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"Ista je situacija kao jučer u ZET-u. Očekivanja od danas su da idemo dan po dan, korak po korak. Predmet spora je sklapanje novog kolektivnog ugovora. Ako se pojavi osoba ili osobe koje mogu ispregovarati, to se da riješiti u par sati", rekao je.
Gradonačelnik Tomislav Tomašević jučer je kritizirao sindikate zbog Park and ridea. "Tomašević samo kritizira. Mi smo nužne poslove mogli riješiti prije dvije godine, godinu, šest mjeseci", rekao je.
Komentirao je i ročišta. "Mi smo jučer angažirali naše pravne stručnjake. Vidjet ćemo kakva će presuda biti, ali neovisno o njoj, mi ćemo morati sjesti i pregovarati", rekao je.
HDZ se jučer distancirao od toga da stoje iza štrajk. "Naše društvo jednostavno reagira na podjele. Nitko ne stoji iza štrajka, podržali su ga radnici ZET-a i Holdinga. Ponavljam, stalno komuniciramo da šest mjeseci nemamo kolektivni ugovor", zaključio je.
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