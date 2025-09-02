Oglas

moguće i sankcije izraelu

Još jedna europska država najavila priznanje Palestine

Hina
02. ruj. 2025. 06:54
prosvjed za palestinu u bruxellesu
HATIM KAGHAT / Belga / AFP

Belgija će priznati palestinsku državu na zasjedanju Opće skupštine UN-a, rekao je u utorak ministar vanjskih poslova Maxime Prevot, povećavajući međunarodni pritisak na Izrael nakon sličnih poteza Australije, Velike Britanije, Kanade i Francuske.

Pod sve većim globalnim kritikama zbog rata u Gazi, Izrael je nezadovoljan zbog najava niza zemalja da će se formalno priznati palestinsku državu na sjednici UN-ova tijela tijekom ovog mjeseca.

Belgija će se pridružiti potpisnicima Njujorške deklaracije, otvarajući put rješenju s dvije države, odnosno palestinskoj državi koja koegzistira u miru uz Izrael, rekao je Prevot u objavi na X-u.

Odluka dolazi "u svjetlu humanitarne tragedije koja se odvija u Palestini, posebno u Gazi, i kao odgovor na nasilje koje Izrael čini kršeći međunarodno pravo", dodao je Prevot.

Belgija će također razmisliti o uvođenju 12 sankcija Izraelu, poput zabrane uvoza proizvoda iz njegovih naselja i revizije politika javne nabave s izraelskim tvrtkama, kao i proglašenje vođa Hamasa personama non grata u Belgiji, rekao je Prevot.

Palestinci već dugo traže državu na Zapadnoj obali i u Gazi pod izraelskom okupacijom, s istočnim Jeruzalemom kao glavnim gradom. Sjedinjene Države tvrde da se takva država može uspostaviti samo izravnim pregovorima između Izraelaca i Palestinaca.

Belgija, članica Europske unije, donijela je odluku o pojačanju pritiska na izraelsku vladu i Hamas, rekao je Prevot.

Godine 2024. najviši sud Ujedinjenih naroda presudio je da je izraelska okupacija palestinskih teritorija, uključujući Zapadnu obalu i njezina naselja, nezakonita te da izraelsku vojsku treba što prije povući.

Izrael tvrdi da teritoriji nisu okupirani u pravnom smislu jer se nalaze na spornom zemljištu, ali Ujedinjeni narodi i većina međunarodne zajednice smatraju ih okupiranim teritorijem.

belgija palestina

