Bivši čelnik crkve priznao greške u upravljanju pedofilskim skandalom: “Pogriješio sam”

REUTERS/Jose Cabezas

Justin Welby, bivši poglavar Anglikanske crkve koji je tu funkciju napustio u studenom zbog upravljanja pedofilskim skandalom, u subotu je priznao da ranije nije shvatio razmjere tih zločina te da je "pogriješio".

Bivši nadbiskup Canterburyja kojega je početkom siječnja zamijenio nadbiskup Yorka Stephen Cottrell, osvrnuo se na tu temu u razgovoru za BBC koji će biti emitiran u nedjelju.

Pedofilski skandal u Francuskoj: Pokojnog svećenika za zlostavljanje optužile 33 osobe Hrvatski svećenik napravio cjenik za vjernike. Podijelio ih po razredima: "Oni s izvrsnim primanjima…"

Prvi je to javni istup Welbyja otkad je objavio svoj odlazak.

Pod pritiskom da napusti svoju funkciju popustio je u studenom, nakon objave izvješća koje je pokazalo da nije na vrijeme vlastima prijavio zlostavljača više od 130 djece i mladih muškaraca tijekom nekoliko desetljeća.

Zlostavljač, pravnik povezan s Anglikanskom crkvom, umro je 2018. u Južnoafričkoj Republici i nije odgovarao za svoje zločine.

“Svaki dan na moj stol stižu novi slučajevi koji u prošlosti nisu adekvatno procesuirani”, rekao je Welby za BBC.

Priznao je da je to “porazno” te da je “pogriješio”, no i da mu “kao nadbiskupu to ne može biti isprika”.

Ipak, Welby je naglasio da ponekad postoji “žurba” da se osude čelnici institucija kad su ulovljeni u skandalima.

“Nema oprosta, ne odnosimo se prema našim čelnicima kao prema ljudskim bićima”, rekao je Welby, dodajući kako se od njih očekuje “da budu savršeni”.

“Ako očekujete savršene čelnike, nećete ih imati”, dodao je.

Skandal zbog kojeg je napustio funkciju šokirao je Ujedinjeno Kraljevstvo i potaknuo niz poziva na reformu Anglikanske crkve čiji je vrhovni čelnik britanski kralj.

Crkva ima oko 20 milijuna krštenih, no broj onih koji svakodnevno prakticiraju vjeru procjenjuje se na nešto manje od milijun ljudi, pokazuju podaci iz 2022. godine.

Budućeg poglavara Anglikanske crkve izabrat će kralj Karlo III. nakon dugotrajnog selekcijskog procesa kojega će voditi bivši šef službe unutarnje sigurnosti MI5. Britanski mediji prenose da se njegovo ime neće znati do jeseni.

