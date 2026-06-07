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Han Seongsook

Južna Koreja nominira prvu premijerku u zadnja dva desetljeća

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Hina
|
07. lip. 2026. 09:04
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South Korea
YASUYOSHI CHIBA / AFP

Južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung izabrao je Han Seongsook, ministricu za male i srednje tvrtke te startupove, za premijerku, priopćio je u nedjelju predsjednički ured.

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Ako je parlament odobri, Han bi postala prva premijerka Južne Koreje u zadnjih 20 godina.

Očekuje se da će Han, koja je prethodno bila i glavna izvršna direktorica južnokorejskog internetskog diva Navera, voditi transformaciju umjetne inteligencije u zemlji, rekao je na konferenciji za novinare šef kabineta južnokorejskog predsjednika Kang Hoon-sik.

„Han će moći transformirati gospodarski rast Južne Koreje - potaknut procvatom poluvodiča i rastućim izvozom - u inkluzivan rast koji doseže sve, uključujući male i srednje tvrtke“, rekao je Kang.

U južnokorejskom predsjedničkom sustavu uloga premijera uvelike je ceremonijalna i administrativna.

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Teme
han seongsook južna koreja kang hoon-sik lee jae myung

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