Han Seongsook
Južna Koreja nominira prvu premijerku u zadnja dva desetljeća
Južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung izabrao je Han Seongsook, ministricu za male i srednje tvrtke te startupove, za premijerku, priopćio je u nedjelju predsjednički ured.
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Ako je parlament odobri, Han bi postala prva premijerka Južne Koreje u zadnjih 20 godina.
Očekuje se da će Han, koja je prethodno bila i glavna izvršna direktorica južnokorejskog internetskog diva Navera, voditi transformaciju umjetne inteligencije u zemlji, rekao je na konferenciji za novinare šef kabineta južnokorejskog predsjednika Kang Hoon-sik.
„Han će moći transformirati gospodarski rast Južne Koreje - potaknut procvatom poluvodiča i rastućim izvozom - u inkluzivan rast koji doseže sve, uključujući male i srednje tvrtke“, rekao je Kang.
U južnokorejskom predsjedničkom sustavu uloga premijera uvelike je ceremonijalna i administrativna.
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