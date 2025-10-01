izraelski veleposlanik za N1
Kako će Izrael zaustaviti flotilu? "Kao i prije. Onoj iz Švedske ponudili smo sendvič i deportirali je"
Izraelski veleposlanik Gary Koren u Novom danu s Tihomirom Ladišićem osvrnuo se, među ostalim, i međunarodnu flotilu koja pokušava dostaviti humanitarnu pomoć Gazi.
Globalna flotila Sumud udaljena je samo nekoliko sati od ulaska u "narančastu zonu", 150 nautičkih milja od obale Gaze. Kretanje flotile možete pratiti na OVOM LINKU.
Koren je komentirao njihove navode da izraelska vojska napada brodove. I pritom je naglasio da flotila sigurno neće doći do Gaze.
"Ne znam za napade. Kao prvo, što se tiče prijedloga upućenog izraelskoj strani, mi smo njima rekli da ako donose humanitarnu pomoć u Gazu, imamo dobrog razloga, prema međunarodnom pravu, spriječiti dopremanje oružja Hamasu. Dakle, molimo ih da se iskrcaju u jednoj od izraelskih luka i garantiramo da će pomoć biti dopremljena u Gazu", izjavio je Koren pa nastavio:
"To je lakrdija"
"Tko god nudi humanitarnu pomoć, mi smo spremni dopremiti je. Oni to odbijaju, to je provokacija, lakrdija. Količine koje donose su simbolične. Tu se krši legalna blokada i to izaziva naše sigurnosne zabrinutosti, da bi mogli pružiti oružje Hamasu. Neki od ljudi u flotili su povezani s Hamasom, imamo dokaze. I neće doći do Gaze, bit će mirno zaustavljeni."
Kako će se to napraviti?
"Kao i u prošlosti s tzv. zelenim aktivistima. Kao ona iz Švedske, čije ime ne želim spominjati, koja traži publicitet. Ponuđen joj je sendvič, odvezena je na plažu i unutar 12 sati je deportirana. Tko god je odbio potpisati dokumente, zadržan je nekoliko dana. Nemamo namjeru nikoga zadržavati. Predlaže se kazniti ih po izraelskim zakonima, ali vidjet ćemo što će biti na sudovima. Vidjet ćemo i što s brodovima, ako se tako mogu nazvati jer su to većinom malene brodice i jedrilice, ali više neće napustiti Izrael."
Cijeli razgovor s veleposlanikom Izraela u RH pročitajte OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
