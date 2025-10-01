GARY KOREN
Izraelski veleposlanik za N1: Hamas ima manje od 24 sata za odgovor
Izraelski veleposlanik u Hrvatskoj Gary Koren, komentirao je našem Tihomiru Ladišiću u Novom danu očekivanja od plana kojeg je američki predsjednik Donald Trump iznio izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu, a o kojem se sad mora očitovati i Hamas.
"Tko sam ja da ispravljam Trumpa, ali mislim da je ovo najbolja ponuda koju smo ikad dobili. Veoma smo zahvalni američkoj administraciji i predsjedniku Trumpu. Kao što je premijer Netanyahu rekao, ovaj velikodušni prijedlog zapravo ispunjava sve naše ciljeve u ratu protiv terorističke organizacije Hamas. Imamo još jedan dan da Hamas odgovori i nadam se da će odgovor biti pozitivan", kaže Koren i dodaje:
"Nisam najveći stručnjak za Hamas, čak ni u Zagrebu, ali sumnjam da će to prihvatiti. Bila bi to velika šteta za Palestince i propuštena prilika. Jer, ovaj put su u prijedlog uključene arapske i velike muslimanske zemlje pa će biti puno teže Hamasu ovaj put odbiti prijedlog."
Može li koalicija arapskih i muslimanskih zemalja biti dovoljan pritisak na Hamas?
"Bit će to veliki izazov. Moramo razlučiti od prijedloga na stolu, koji predlaže razoružavanje Hamasa. Nemojte zaboraviti ni sudbinu talaca, svi moraju biti vraćeni odmah, bili živi ili mrtvi. Međutim, kad pogledamo drugu razinu, to je ono što će se dogoditi dan poslije. Ako Hamas pristane na sve, vrati taoce i Izrael se povuče, tko će provoditi deradikalizaciju Gaze? To će trajati mjesecima i godinama. Neću ići u detalje, ali plan predviđa međunarodni mehanizam koji bi se time bavio. Izrael će nastaviti pružati neograničenu perifernu sigurnost kako građani Izraela ne bi došli u opasnost. No, neki drugi će se morati baviti razoružavanjem Hamasa. Želim im svu sreću jer imamo velike sumnje - to nikad nije učinjeno u povijesti."
Koren je naglasio da Hamas već u ovom trenutku ima manje od 24 sata za odgovor na prijedlog.
"Dolaze neke informacije u međunarodnim medijima vezano uz, primjerice, vojnih zapovjednika Hamasa, kao i vodstva izvan Gaze. Moramo vjerovati posrednicima koji su u kontaktu s njima. Oni daju, manje više, pozitivnu procjenu."
Što će se dogoditi ako Hamas odbije prijedlog?
"Mislim da su Trump i Netanyahu bili jasni oko toga. Rekli su da će Izrael nastaviti s vojnom operacijom sve do kraja. I imat ćemo američku potporu."
Što znači da će se ići do kraja?
"Vojni je cilj vrlo jasno definiran, no prije svega se odnosi na nastavak operacija u gradu Gazi i okolnim humanitarnim kampovima. Posljednjih nekoliko tjedana ulagali smo napore da civili napuste područje kako bi izraelska vojska nastavila djelovanje. Jer, nama nikad nije bio cilj nauditi civilima, za razliku od Hamasa, koji se skriva iza civila. Nastavit ćemo sve dok vojska ne opkoli Gazu. Nijedna se zemlja ne suočava s ovakvim izazovom kao mi. A tu su i stotine kilometara tunela. Za njih, ne i civile. Skrivaju se tamo, napadaju naše vojnike, vode gerilski rat i nastavljaju sa svojom logikom. Kad se suočavate s njom, kad neprijatelj ne mari za vlastitu populaciju, to znači nastavak rata."
Znači li to beskrajan rat na Bliskom istoku?
"Nadam se da ne, želimo zaustaviti rat. Ovo je, kao što sam rekao, najozbiljniji prijedlog koji smo imali."
Izraelska vlada je pod velikim međunarodnim pritiskom. Znači li to dvodržavno rješenje u budućnosti?
"Slušamo, nismo gluhi. Slušamo poštene kritike naših prijatelja, vodimo razgovore u brojnim prijestolnicama. Tu radim razliku između političkog ratovanja. Neke države Europske unije su slijepe i žele sankcije Izraelu, ali to neće promijeniti stvari. Za nas ovo znači opstanak, u ratu smo koji ne možete ni zamisliti. No, imamo dijalog s mnogim zemljama EU-a, kao s Hrvatskom. Zahvalni smo na stavu vaše Vlade."
Izraelski veleposlanik uvjerava da se doprema pregršt humanitarne pomoći Gazi, bez obzira na drugačije informacije i brojne snimke koje sugeriraju drugačije.
"Više od tone hrane po osobi je dopremljeno od 7. listopada 2023. Nema nestašica i nema gladi."
Mišljenje Europljana i Hrvata je podijeljeno po ovim pitanjima. Kako gledate na ova pitanja, kao priznanje Palestine?
"Većina je protiv stava koji promovira oporba. To je jedna opsesivna želja, ne samo u Hrvatskoj. Neke su zemlje priznale Palestinu i mislimo da je to nagrada za Hamas. Inače, o kakvoj palestinskoj državi govorimo? Ako pogledate istraživanja javnog mnijenja, većina Palestinaca podržava Hamas. Hvala Bogu da neke zemlje, čak u Europi, podupiru Trumpov prijedlog."
Što bi bilo konačno rješenje u slučaju dvije države?
"Živimo u 21. stoljeću i ljudi žele trenutne odgovore. Na neki način je to razumljivo, da žele punu sliku i vidjeti što je iza obzora. I mi to želimo. Ovaj međunarodni mehanizam će trebati vremena. Prerano je reći nešto više. Nadamo se velikoj potpori u tom pogledu", zaključio je Gary Koren.
