Stručnjak za sigurnost
Prodan o ICE-ovom ubojstvu žene: Federalni standard je da se ne puca u vozače. Osobito ako se radi samo o bijegu
N1 Info
|
09. sij. 2026. 18:50
|
0komentara
Tonći Prodan, doktor političkih znanosti, kriminalist i stručnjak za sigurnost gostovao je u N1 studiju uživo kod Hrvoja Krstića, gdje je komentirao smrtonosnu pucnjavu u Minneapolisu u kojoj je agent ICE-a ubio ženu.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 17 min.
SK
|
prije 1h
Najnovije
Oglas
Oglas