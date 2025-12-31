Kaja Kallas oštro o ruskim optužbama: "Nitko ne bi trebao prihvaćati neutemeljene tvrdnje agresora"

Kada su se tvrdnje pojavile, Zelenski je također upozorio da će se navodni napad dronom iskoristiti kao izgovor za napade na Kijev i zgrade ukrajinske vlade. Tijekom noći na srijedu u glavnom gradu nakratko su se oglasile zračne uzbune dok se jedan dron približavao, ali nije bilo pogodaka niti prijavljene štete.