Kaja Kallas oštro o ruskim optužbama: "Nitko ne bi trebao prihvaćati neutemeljene tvrdnje agresora"

Najviša diplomatkinja Europske unije Kaja Kallas nazvala je tvrdnje Moskve da je Ukrajina ciljala rusku državnu rezidenciju „namjernim odvraćanjem pažnje” i pokušajem da se poremeti mirovni proces.
Komentari Kaje Kallas na društvenim mrežama očito se odnose na optužbe Kremlja da je Ukrajina pokušala izvesti napad dronom na jednu od rezidencija Vladimira Putina, piše BBC.
„Nitko ne bi trebao prihvaćati neutemeljene tvrdnje agresora koji je neselektivno napadao ukrajinsku infrastrukturu i civile”, napisala je Kallas na društvenim mrežama.
Ranije ovog tjedna Moskva je optužila Ukrajinu da je ciljala Putinovu privatnu kuću na jezeru Valdaj na sjeverozapadu Rusije.
Kremlj je poručio da će zbog toga preispitati svoj stav u tekućim mirovnim pregovorima. Otkako je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov prvi iznio te tvrdnje, ruski državni mediji i političari raspravljaju o navodnom napadu sve zapaljivijim tonom.
„Napad je udar na srce Rusije”, rekao je Andrej Kartapolov, predsjednik obrambenog odbora ruskog parlamenta. „Nakon onoga što je [Ukrajina] učinila, nema oprosta.”
Iako je Kremlj u početku rekao da ne vidi smisao u objavljivanju dokaza o navodnom napadu, ruska vojska je u srijedu objavila ono što je nazvala dokazima pokušaja udara.
Ukrajina odlučno demantira optužbe
Glasnogovornik ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da je ono što je Rusija predstavila kao dokaze „smiješno”. „Nisu ozbiljni čak ni u fabriciranju priče”, rekao je Heorhii Tykhyi za Reuters.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također je odlučno demantirao optužbe, povezujući ih s aktualnim američkim naporima da se postigne prekid vatre u Ukrajini.
Posljednjih tjedana američka i ukrajinska delegacija blisko surađuju, a Zelenski je izrazio oprezni optimizam da će se zahtjevi njegove zemlje uzeti u obzir.
Po njegovu mišljenju, kako je rekao u utorak, tvrdnje o napadu dronom na Putinovu rezidenciju na Valdaju povezane su s „činjenicom da su tijekom proteklog mjeseca vođeni prilično uspješni razgovori i održan pozitivan sastanak naših timova, koji je kulminirao našim sastankom s predsjednikom Trumpom”.
Rusija je, rekao je Zelenski, željela poremetiti „pozitivan zamah” između SAD-a i Ukrajine.
Kada su se tvrdnje pojavile, Zelenski je također upozorio da će se navodni napad dronom iskoristiti kao izgovor za napade na Kijev i zgrade ukrajinske vlade. Tijekom noći na srijedu u glavnom gradu nakratko su se oglasile zračne uzbune dok se jedan dron približavao, ali nije bilo pogodaka niti prijavljene štete.
