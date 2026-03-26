27. dan rata
FOTO, VIDEO / Libanonski liječnici optužuju Izrael za ponavljanje "politike spaljene zemlje" iz Gaze
Nakon što su iranski dužnosnici još jednom opovrgnuli teze Donalda Trumpa da su u tijeku razgovori o okončanju rata koji je započeo zajedničkim izraelsko-američkim napadima na Iran, tamošnji mediji objavili su kako Islamska republika ima pet uvjeta bez kojih neće niti sjesti za pregovarački stol. Američka strana već je objavila svoj prijedlog s 15 točaka za pregovore. Istovremeno, zračnim udarima sa svih strana ne nadzire se kraj.
SAD upozorava Iran da prihvati poraz ili će biti „pogođen jače“ nego ikada prije, dok Teheran i dalje odbacuje pregovore i obećava da će nastaviti borbu.
Američko-izraelski napadi na Iran se nastavljaju, dok iranske rakete gađaju središnji i sjeverni Izrael.
20:16
Kallas: Rusija dijeli obavještajne podatke s Iranom kako bi pomogla ubijati Amerikance
Najviša diplomatkinja Europske unije Kaja Kallas optužila je Rusiju da opskrbljuje Iran obavještajnim podacima koji su pomogli Teheranu u ciljanju američkih vojnih ciljeva na Bliskom istoku.
19:52
Oxfam: Izrael u Libanonu "primjenjuje model genocida iz Gaze“
Izrael koristi „model iz Gaze“, primijenjen tijekom genocida u Palestini, u svojoj vojnoj kampanji u Libanonu, upozorila je vodeća humanitarna organizacija.
19:44
Tko zarađuje na Trumpovim objavama? Analitičar ukazuje na sumnjiva trgovanja
Financijski analitičar Hrvoje Japunčić gostovao je u N1 studiju uživo, te je s našim Hrvojem Krešićem komentirao kako se potezi koje povlači američki predsjednik Donald Trump odražavaju na svjetske burze. Također, komentirao je upitne transakcije na financijskim tržištima koje su zabilježene nakon Trumpovih objava.
19:43
Iran dopušta brodovima povezanim uz Španjolsku prolaz kroz Hormuški tjesnac
Diplomatski izvori u španjolskom Ministarstvu vanjskih poslova potvrdili su za Euronews da je vlada u Madridu upoznata s time da Iran omogućuje prolazak brodovima povezanim sa Španjolskom kroz Hormuški tjesnac zbog njezina stava prema ratu.
19:32
Iranski predsjednik parlamenta hvali nedavne napade Hezbollaha
Mohammad Bagher Ghalibaf, predsjednik iranskog parlamenta, pohvalio je Hezbollah zbog izvođenja “87 operacija u jednoj noći”.
“Prije izbijanja rata rekao sam u jednom intervjuu da je Hezbollah živahniji nego ikad prije”, napisao je na platformi X, dodajući da “munjevito brze operacije i kontinuirani precizni udari koji su nanijeli teške gubitke” izraelskoj opremi i snagama potvrđuju “istinitost obećanja mučenika Sayyida”, što je očita referenca na ubijenog vođu Hezbollaha Hassana Nasrallaha, piše Al Jazeera.
19:25
Državni mediji: Iran „razmatra otmice američkih dužnosnika, vojnika i poslovnih ljudi”
Iranski dužnosnici razmatraju korištenje otmica kao „učinkovite mjere” protiv SAD-a, objavila je iranska državna novinska agencija Mehr, a prenosi Sky News.
Opisujući rat kao ulazak u „drugu fazu” na Telegramu, medij je naveo:
„Čini se da iranski vojni dužnosnici jednom od najučinkovitijih mjera smatraju poteze poput otmica američkih dužnosnika, vojnog osoblja i poslovnih ljudi u nadolazećim danima, po uzoru na događaje iz 1980-ih i otmice Amerikanaca.”
Pripadnici izraelskih hitnih službi, sigurnosni dužnosnici i prolaznici okupljaju se na mjestu udara projektila u središnjem Izraelu.
Također se navodi da se više vojnih jedinica priprema za ulazak u sukob i zadavanje „teškog, brzog i bolnog udarca” SAD-u.
Otkako su SAD i Izrael pokrenuli prvi val napada, ubivši iranskog vrhovnog vođu i mnoge najviše rangirane dužnosnike, Iran u svojim izjavama na internetu i društvenim mrežama nastoji pokazati snagu.
U više navrata i često prijeti SAD-u te tvrdi da ima prednost u sukobu.
19:21
Vlada na zatvorenoj sjednici odobrila američkom ratnom brodu uplovljavanje u hrvatsku luku
U jeku rata na Bliskom istoku i prijetnji da bi zbog zatvorenog Hormuškog tjesnaca cijeli svijet mogao skliznuti u recesiju, Vlada Republike Hrvatske dopustila je uplovljavanje američkog nuklearnog ratnog broda na Jadran.
18:53
Liječnici u Libanonu optužuju Izrael za ponavljanje “politike spaljene zemlje” iz Gaze
Liječnici koji liječe žrtve izraelskih zračnih napada u Libanonu pozvali su svjetske lidere da poduzmu mjere kako bi se zaustavila svakodnevna kršenja međunarodnog humanitarnog prava.
Britanski liječnici koji su radili u Gazi govorili su o zastrašujućim sličnostima između izraelskih taktika na palestinskom teritoriju i onoga što se događa u Libanonu, javlja Sky News.
Dr. Tom Potokar, koji je bio u Europskoj bolnici u Gazi kada je bombardirana, rekao je: „Kršenje međunarodnog humanitarnog prava postalo je normalizirano.
„Još jednom svjedočimo napadima na medicinsku infrastrukturu, kao što smo vidjeli u Gazi, ali ovaj put u Libanonu. Ponovno vidimo napade na bolničko osoblje, djelatnike hitne pomoći i prve respondere.
Dr. Potokar je rekao da je poznat obrazac „osuda i riječi političkih lidera, ali bez djelovanja – ništa se ne poduzima kako bi se ta kršenja zaustavila“.
Dodao je: „Bolnice bi trebale biti mjesta utočišta gdje možete dobiti liječenje i biti zaštićeni međunarodnim pravom. Ipak, one i hitne službe i dalje su izložene napadima.“
18:50
Jedna osoba je poginula, a 25 u bolnici nakon raketnog napada na sjever Izraela
Jedna osoba je poginula nakon raketnog napada na područje Naharije na sjeveru Izraela, priopćila je hitna služba Magen David Adom.
Medicinska služba navodi da je još 25 osoba prevezeno u bolnicu, pri čemu muškarac u pedesetim godinama ima ozljede od gelera na udovima, javlja BBC.
Dodaje se da 13 osoba ima lakše ozljede od eksplozije i gelera, dok se za 11 osoba navodi da pate od simptoma anksioznosti.
Izraelski mediji izvještavaju da su projektili ispaljeni iz Libanona, a dodatne informacije bit će objavljene po potrebi.
18:49
Raketa presretnuta iznad Tel Aviva dok je smrtonosni napad pogodio sjever Izraela
Reporterka Al Jazeere iz Ramalle izvještava kako su čuli presretače koji su pokušavali zaustaviti iransku raketu s kasetnom bojevom glavom koja je bila usmjerena prema Tel Avivu i dijelovima zapadnog Jeruzalema.
Još nemaju izvješća o mjestima udara, ali takve rakete, čak i kada su presretnute, mogu raspršiti fragmente zbog kasetne bojeve glave, šireći ih na područja do 10 km (4,6 milja), pišu.
Zbog toga može proći neko vrijeme dok se utvrdi je li bilo udara i dok vojne vlasti ne odobre objavu tih informacija.
Na sjeveru Izraela, u Nahariyi, šteta je bila velika, uključujući i plinsku infrastrukturu koja opskrbljuje stanovnike.
Riječ je o gradu s gotovo 70.000 stanovnika, koji je bio meta ponovljenih raketnih napada Hezbollaha. Jedna osoba je poginula, a 12 ih je ozlijeđeno, od kojih je jedna u kritičnom stanju.
