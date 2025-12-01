Kallas: Treba pritisnuti Rusiju, a ne žrtvu agresije Ukrajinu

"Bojim se da se sav pritisak stavlja na slabiju stranu, jer je predaja Ukrajine najlakši način da se ovaj rat završi. Ali, ako želimo da se ovaj rat završi i da ne ponovno ne izbije na nekoliko godina, onda moramo staviti sav pritisak na agresora, to jest Rusiju", izjavila je Kallas nakon sastanka ministara obrane država članica.