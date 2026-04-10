Kamala Harris kaže da bi se ponovno mogla kandidirati za predsjednicu

Harris je dodala da bi razmotrila moguću kandidaturu u kontekstu toga tko bi 2028. godine mogao obavljati najbolji posao kao predsjednik "američkog naroda". Harris, koja je bila potpredsjednica u administraciji Joea Bidena, izgubila je u predsjedničkoj utrci 2024. godine od Donalda Trumpa, koji je osvojio i ukupni broj glasova i Elektorski kolegij.