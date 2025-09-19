detalj iz memoara
Kamala Harris otkrila što joj je Trump rekao nakon izbora
Bivša potpredsjednica Kamala Harris otkrila je detalje u svojoj novoj knjizi o telefonskom razgovoru koji je vodila s predsjednikom Donaldom Trumpom nakon što je priznala pobjedu na predsjedničkim izborima 2024. godine.
Zašto je to važno
Harrisino priznanje, njen telefonski razgovor s Trumpom i novi memoari, 107 dana, koji bi trebali biti objavljeni ovog mjeseca, nose politički i povijesni značaj.
Knjiga dokumentira kraj 107-dnevne kampanje koja je dovela aktualnu potpredsjednicu na vrh demokratske liste nakon što se bivši predsjednik Joe Biden povukao, i nudi insajderski prikaz strateških odluka koje su oblikovale utrku - posebno Harrisin izbor kandidata za potpredsjednika i proračune o izbornosti i izgradnji koalicije, prenosi Newsweek.
Ove odluke, i način na koji ih prepričava, mogli bi oblikovati način na koji demokrati procjenjuju strategiju u budućnosti.
What we are witnessing is an outright abuse of power.— Kamala Harris (@KamalaHarris) September 18, 2025
This administration is attacking critics and using fear as a weapon to silence anyone who would speak out. Media corporations — from television networks to newspapers — are capitulating to these threats.
We cannot dare to be…
"Imate prekrasno ime"
Prema odlomcima iz knjige koju je recenzirao The New York Times, Harris je rekla da je tijekom telefonskog poziva o priznavanju izbornog poraza zamolila Trumpa da pomogne u ujedinjenju zemlje, ali je u tom trenutku znala da je to "izgubljen slučaj".
Prema Timesu, Trump je rekao: "Bit ću ljubazan i pun poštovanja."
"Vi ste stroga, pametna mušterija i to kažem s velikim poštovanjem. A imate i prekrasno ime. Koristio sam to ime, to je Kamala", rekao je Trump, prema Timesu.
Harris je rekla da je Trump također ispravno izgovorio njeno ime u pozivu nakon što ga je pogrešno govorio tijekom kampanje, dodao je medij.
“I was ashamed to realize I was in the denial and bargaining states of grief, a very long way from acceptance.” 😭💔— best of kamala harris (@archivekamala) September 19, 2025
🔗: https://t.co/opDYRddI6L pic.twitter.com/Jnf8s0w8a8
Otkrila i tko je bio prvi izbor za potpredsjednika
Bivša potpredsjednica istaknula je i svoj odabir kandidata za potpredsjednika, navodeći da smatra kako svijet nije spreman za crnkinju i homoseksualca na istoj listi, pa stoga nije odabrala bivšeg ministra prometa Petea Buttigiega.
„On bi bio idealan partner“, napisala je Harris, „da sam heteroseksualni bijelac. Ali mi smo već mnogo tražili od Amerike: da prihvati ženu, crnkinju, crnkinju udatu za Židova. Ali znajući što je u pitanju, rizik je bio prevelik“, prema odlomku koji je prenio Times.
Would you be disappointed if any of following became the 2028 Democratic presidential nominee?— Politics & Poll Tracker 📡 (@PollTracker2024) April 2, 2025
Bernie Sanders 18%
Kamala Harris 17%
Elizabeth Warren 15%
Gavin Newsom 14%
AOC 11%
Tim Walz 9%
Cory Booker 9%
Pete Buttgieg 7%
Mark Kelly 6%
Gretchen Whitmer 5%
None of the above 29%… https://t.co/BfFxwoeNjb
Buttgieg bio prvi izbor
Rekla je da je Buttigieg bio njen prvi izbor za potpredsjedničkog kandidata, ali je umjesto toga izabrala Tima Walza, guvernera Minnesote, nakon čega su demdokrati izgubili izbore.
Buttigieg je u četvrtak za Politico rekao da ga je iznenadilo objašnjenje koje je dala Harris, dodavši da vjeruje u „davanje većeg kredita Amerikancima“ umjesto pretpostavke da ne mogu glasati za listu Harris–Buttigieg.
„Moje je iskustvo u politici da se povjerenje birača ponajprije stječe na temelju onoga što misle da ćete učiniti za njihove živote, a ne na kategorizacijama“, rekao je Buttigieg.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare