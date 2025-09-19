Oglas

detalj iz memoara

Kamala Harris otkrila što joj je Trump rekao nakon izbora

N1 Info
19. ruj. 2025. 20:18
SAUL LOEB / AFP

Bivša potpredsjednica Kamala Harris otkrila je detalje u svojoj novoj knjizi o telefonskom razgovoru koji je vodila s predsjednikom Donaldom Trumpom nakon što je priznala pobjedu na predsjedničkim izborima 2024. godine.

Zašto je to važno

Harrisino priznanje, njen telefonski razgovor s Trumpom i novi memoari, 107 dana, koji bi trebali biti objavljeni ovog mjeseca, nose politički i povijesni značaj.

Knjiga dokumentira kraj 107-dnevne kampanje koja je dovela aktualnu potpredsjednicu na vrh demokratske liste nakon što se bivši predsjednik Joe Biden povukao, i nudi insajderski prikaz strateških odluka koje su oblikovale utrku - posebno Harrisin izbor kandidata za potpredsjednika i proračune o izbornosti i izgradnji koalicije, prenosi Newsweek.

Ove odluke, i način na koji ih prepričava, mogli bi oblikovati način na koji demokrati procjenjuju strategiju u budućnosti.

"Imate prekrasno ime"

Prema odlomcima iz knjige koju je recenzirao The New York Times, Harris je rekla da je tijekom telefonskog poziva o priznavanju izbornog poraza zamolila Trumpa da pomogne u ujedinjenju zemlje, ali je u tom trenutku znala da je to "izgubljen slučaj".

Prema Timesu, Trump je rekao: "Bit ću ljubazan i pun poštovanja."

"Vi ste stroga, pametna mušterija i to kažem s velikim poštovanjem. A imate i prekrasno ime. Koristio sam to ime, to je Kamala", rekao je Trump, prema Timesu.

Harris je rekla da je Trump također ispravno izgovorio njeno ime u pozivu nakon što ga je pogrešno govorio tijekom kampanje, dodao je medij.

Otkrila i tko je bio prvi izbor za potpredsjednika

Bivša potpredsjednica istaknula je i svoj odabir kandidata za potpredsjednika, navodeći da smatra kako svijet nije spreman za crnkinju i homoseksualca na istoj listi, pa stoga nije odabrala bivšeg ministra prometa Petea Buttigiega.

„On bi bio idealan partner“, napisala je Harris, „da sam heteroseksualni bijelac. Ali mi smo već mnogo tražili od Amerike: da prihvati ženu, crnkinju, crnkinju udatu za Židova. Ali znajući što je u pitanju, rizik je bio prevelik“, prema odlomku koji je prenio Times.

Buttgieg bio prvi izbor

Rekla je da je Buttigieg bio njen prvi izbor za potpredsjedničkog kandidata, ali je umjesto toga izabrala Tima Walza, guvernera Minnesote, nakon čega su demdokrati izgubili izbore.

Buttigieg je u četvrtak za Politico rekao da ga je iznenadilo objašnjenje koje je dala Harris, dodavši da vjeruje u „davanje većeg kredita Amerikancima“ umjesto pretpostavke da ne mogu glasati za listu Harris–Buttigieg.

„Moje je iskustvo u politici da se povjerenje birača ponajprije stječe na temelju onoga što misle da ćete učiniti za njihove živote, a ne na kategorizacijama“, rekao je Buttigieg.

Teme
Pete Buttigieg donald trump harris i trump kamala harris presjednički izbori u sad-u 2024

