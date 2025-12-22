Kamenjecki iz Kijeva: Zašto je centar odlučivanja u golf klubu u Miamiju?

"Međutim, po meni sve, nažalost, govori da nema jednog načina razumijevanja što se događa. Govorimo li o zločinu poput agresije, aneksije, kršenja humanitarnog prava i velike količina žrtava? Treba li se kažnjavati, ne možda u vojnom, ali financijsom smislu? Kada govorimo o reparacijama, sve zemlje koje su protiv toga se pozivaju na pravne posljedice, ne osvrćući se pritom na pravne posljedice agresije. To je stvarno jedna dramatična situacija jer 90 milijardi dolara neće riješiti sve probleme Ukrajine", kazao je.