Analiza iz Ukrajine
Kamenjecki iz Kijeva: Zašto je centar odlučivanja u golf klubu u Miamiju?
Profesor s Instituta za međunarodne odnose, Maksim Kamenjecki javio se uživo iz Kijeva u program Novog dana. S našom Ninom Kljenak prokomentirao je najnovije informacije s bojišta među kojima je i ona o povlačenju ukrajinskih snaga s nekoliko točaka u sumskoj oblasti.
Stanje na terenu je, po riječima Kamenjeckog, dramatično, a najotegotniji element je i dalje - ljudstvo. Otkriva da je ponegdje omjer snaga 12 ruskih na 1 ukrajinskog vojnika.
Cijena ruskog napredovanja na bojištu
Kupjansk je primjer kako je stanje na terenu različito od onog što se može čuti iz ruskih medijskih izvještaja.
"S ukrajinske strane ima dosta kontraofenzivnih djelovanja, uključujući sjever sumske oblasti gdje su sinoć i preksinoć Rusi upali na ukrajinski teritorij pa iz jednog sela odveli 50-ak ljudi, uključujući djecu", govori Kamenjecki.
"Rusi pomalo napreduju. Tijekom ove godine zauzeli su jedan posto našeg teritorija, a izgubili oko 1,5 posto muškog stanovništva cijele Rusije", iznosi podatke profesor međunarodnih odnosa.
Božić se dočekuje uz brujanje generatora
Kakvo je stanje u Kijevu uoči božićnih blagdana s obzirom na velike redukcije struje zbog žestokih ruskih napada na energetska postrojenja.
Situacija je, kaže, sada bolja nego unazad dva tjedna.
"Imamo 13-14 sati sa strujom, 10-11 sati bez nje. Grad je podijeljen na 12 područja, a svako područje ima svoj grafikon nestanka struje po kojem ljudi prilagođavaju sve kućne poslove, poslovanje i tako dalje. Ja nemam struje u mom dijelu grada. Po cijelom gradu se čuje brujanje generatora, što je jedan od novih oblika prilagodbe na rat", opisuje Kamenjecki dodajući da život izgleda većinski - normalno.
Održavaju se događaji povodom Adventa, a na glavnom kijevskom trgu postavljen je i bor.
Europsko zaduženje uz protivljenje tri države
Govoreći o ispregovaranih 90 milijardi europskog zajma koji bi trebao financirati Ukrajinu naredne dvije godine, a na koje nisu pristale Mađarska, Slovačka i Češka, Kamenjcki ocjenjuje da se takav scenarij i očekivao.
U Ukrajini međutim, to stvara ogorčenje.
"Sve ovisi o izborima. To nije nešto što se zove nacionalni interes, nego su to izborne tehnike, kampanje, u nekom smislu - populizam. Kad se neka zemlje okreće od jedne prema drugoj liniji. I u drugim zemljama, poput Mađarske, to je vezano uz izborne procese", smatra on.
Kažnjavanje agresora
"Međutim, po meni sve, nažalost, govori da nema jednog načina razumijevanja što se događa. Govorimo li o zločinu poput agresije, aneksije, kršenja humanitarnog prava i velike količina žrtava? Treba li se kažnjavati, ne možda u vojnom, ali financijsom smislu? Kada govorimo o reparacijama, sve zemlje koje su protiv toga se pozivaju na pravne posljedice, ne osvrćući se pritom na pravne posljedice agresije. To je stvarno jedna dramatična situacija jer 90 milijardi dolara neće riješiti sve probleme Ukrajine", kazao je.
Osvrnuo se i na argument korupcije.
"Bezveze je govoriti o argumentima da se zbog korupcije ne treba pomagati. Ona postoji svugdje, nezakonita je i nemoralna...
Kako izaći iz ove situacije i može li biti kažnjen agresor u sadašnjem sustavu europske sigurnosti i međunarodnog prava?", pita se i napominje da bi on na to pitanje volio dobiti odgovor kojeg "zasad nema".
Ističe i apsurd pregovora u Miamiju, a koje s američke strane vode Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner.
"Ne obraća se pažnju na sljedeće - zašto je pregovarački centar, centar odlučivanja u golf klubu u Miamiju? Čelnik glavnog stožera mora ostaviti zemlju u ratu i ići u golf klub. Ne u Washington, ne u New York, nego u - Miami. Je li to način sadašnje administracije za vođene pregovora?", pita se Kamenjecki koji naglašava skepsu u efikasnost trenutačne međunarodne zajednice u pogledu dolaska do sporazuma.
