Orban: Kolaps Ukrajine bio bi katastrofalan za Mađarsku

Mađarski premijer Viktor Orban, koji se prvi put nakon 15 godina na vlasti suočava sa stvarnim otporom na predstojećim izborima, u kampanji naglašava svoje iskustvo u međunarodnoj politici, a to je potvrdio i prilagodbom retorike oko Ukrajine.
"Nemojte se zavaravati, kolaps Ukrajine bio bi katastrofa za Mađarsku. Stoga slom Ukrajine nije samo protiv interesa Mađarske, nego moramo učiniti mnogo kako bismo spriječili da se to dogodi. Ljudi na selu, kao i špekulanti nekretninama, savršeno razumiju da vrijednost vaše parcele ne ovisi samo o stanju te zemlje, nego i o stanju susjedne parcele, kao i o tome tko ondje živi", kazao je na predizbornom skupu u Szegedu.
Podsjetio je i da se Ukrajina za 44 posto svoje električne energije i 56 posto potrošnje prirodnog plina oslanja na Mađarsku, dodavši da značajan dio te energije dolazi iz ruskih izvora.
Mađarski dužnosnici su se i ranije pozivali na te podatke odgovarajući na kritike zbog odnosa Mađarske s Rusijom.
Dan ranije Orban je komentirao rusku invaziju na Ukrajinu rekavši da je teško reći tko je koga napao, što je izjava koja odstupa od prevladavajućeg međunarodnog stava o ratu, prenosi Euronews.
I u ovom posljednjem govoru ponovio je da pružanje pomoći Ukrajini u ratu protiv Rusije produljuje sukob i, prema njegovu mišljenju, ne služi interesima same Ukrajine.
