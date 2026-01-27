Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je Maksim Kamenjecki, profesor na kijevskom Institutu za međunarodne odnose. Razgovarali su o još jednoj ratnoj zimi u Ukrajini, pregovorima u Abu Dhabiju i opcijama za mirovni sporazum i kraj rata.
"Ovo nije jedna od, nego najteža zima. Rusija je počela sustavno uništavati infrastrukturu, uništavajući objekte distribucije i generacije energije. Oštećene su sve elektrane, osim tri nuklearne. Ostalo je sve pogođeno", kaže Maksim Kamenjecki, opisujući teške životne uvjete u glavnom gradu Ukrajine.
"Život je vrlo kompliciran. Prije je život u Kijevu izgledao normalno, sada se već i veliki dućani zatvaraju. Komplicirana je situacija sa strujom i grijanjem. Moja zgrada recimo nema plin nego je sve na struju, imamo dugačke periode redukcije struje, slabo grijanje i hladnu vodu. Tople vode nema. Teško je ući u kupaonicu ako niste obučeni. Sada nemamo ni struje. Dizala ne rade. U takvim uvjetima žive ljudi", dodao je.
"Takva je situacija jer Rusi smatraju da Ukrajina ne odustaje od Donbasa i zato udaraju po infrastrukturi tijekom pregovora. To je cijena koju plaćamo za nezavisnost i suverenitet teritorija."
Kamenjecki kaže da, barem koliko on zna, nitko od Ukrajinaca ne pristaje na kraj rata "pod svaku cijenu".
"Mi smo svi za mir i završetak ovog rata, ali ne pod bilo koju cijenu. Barem ja nisam sreo ljude s drugim mišljenjima što se tiče poklanjanja teritorija pod pritiskom. Ljudi se snalaze na različite načine. Neki mogu otići drugdje u Ukrajini, neki pronalaze način da povećaju temperaturu, ljudi su snalažljivi. Pomažu malo i vlasti s točkama za pomoć, grijanjem i toplim obrocima. Borba traje, barem u ovom obliku", kaže.
Opisuje i kako funkcionira svakodnevni život u Kijevu, koji se suočava s gubicima struje, tople vode i grijanja.
"U stanu je trenutno oko 16, 17 stupnjeva, malo se zagrijalo. Predavanja ne možemo održavati u dvoranama, sve je on-line. Ali studenti nekada imaju tri, četiri predavanja zaredom, pa im ponestane struje. To su isto komplikacije. Moramo to savladati i preživjeti, to pokušavamo i raditi."
Za kraj, Kamenjecki navodi kako Ukrajina sigurno neće pristati na predaju Donbasa, te da će ga Rusija morati zauzeti vojno.
"Neće biti predaje Donbasa. Ako Rusi to žele, morat će imati i dalje borbe. Čuo sam čak u Hrvatskoj da je Ukrajina odustala od Donbasa, ali udari na dan pregovora u Abu Dhabiju pokazali su da Ukrajina nije odustala. Naši zapovjednici smatraju da Ukrajina mora ubijati mjesečno oko 50.000 vojnika. Prošli mjesec bilo je eliminirano 35.000 ruskih vojnika na bojišnici. Što se tiče Grenlanda, to je otežalo situaciju, odvuklo je pažnju od svih problema koje mi imamo. Situacija je dosta dramatična."
