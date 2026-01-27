"Neće biti predaje Donbasa. Ako Rusi to žele, morat će imati i dalje borbe. Čuo sam čak u Hrvatskoj da je Ukrajina odustala od Donbasa, ali udari na dan pregovora u Abu Dhabiju pokazali su da Ukrajina nije odustala. Naši zapovjednici smatraju da Ukrajina mora ubijati mjesečno oko 50.000 vojnika. Prošli mjesec bilo je eliminirano 35.000 ruskih vojnika na bojišnici. Što se tiče Grenlanda, to je otežalo situaciju, odvuklo je pažnju od svih problema koje mi imamo. Situacija je dosta dramatična."