Kanadski premijer: Samo Danska i Grenland odlučuju o budućnosti tog otoka

Samo Danska i Grenland mogu odlučivati o pitanjima o budućnosti tog arktičkog otoka, rekao je u utorak kanadski premijer Mark Carney upitan o američkim prijetnjama aneksijom.
"Odluka o budućnosti Grenlanda isključivo je na narodu Grenlanda i Danske", rekao je Carney novinarima u Parizu. Nekoliko sati ranije, čelnici glavnih europskih sila u zajedničkoj su izjavi izrazili stav da otok pripada njegovu narodu.
Carney se kasnije sastao s danskom premijerkom Mette Frederiksen i "naglasio podršku Kanade suverenitetu i teritorijalnom integritetu Danske, uključujući Grenland, koji se mora poštovati u skladu s međunarodnim pravom", navodi se u priopćenja njegova ureda.
