Oglas

Mark Carney

Kanadski premijer: Samo Danska i Grenland odlučuju o budućnosti tog otoka

author
Hina
|
06. sij. 2026. 18:24
Mark Carney
YOAN VALAT / AFP

Samo Danska i Grenland mogu odlučivati ​​o pitanjima o budućnosti tog arktičkog otoka, rekao je u utorak kanadski premijer Mark Carney upitan o američkim prijetnjama aneksijom.

Oglas

"Odluka o budućnosti Grenlanda isključivo je na narodu Grenlanda i Danske", rekao je Carney novinarima u Parizu. Nekoliko sati ranije, čelnici glavnih europskih sila u zajedničkoj su izjavi izrazili stav da otok pripada njegovu narodu.

Carney se kasnije sastao s danskom premijerkom Mette Frederiksen i "naglasio podršku Kanade suverenitetu i teritorijalnom integritetu Danske, uključujući Grenland, koji se mora poštovati u skladu s međunarodnim pravom", navodi se u priopćenja njegova ureda.

U nedjelju je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je Grenland SAD-u “potreban iz razloga nacionalne sigurnosti“. Dodao je da taj otok ima veliku stratešku važnost i da je trenutačno okružen ruskim i kineskim brodovima te da Danska ne može jamčiti za njegovu sigurnost.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
SAD danska grenland kanada mark carney

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ