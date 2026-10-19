sigurnosna pitanja
Kaos i u Italiji: Meloni sazvala sastanak, više od 200 uhićenih
Talijanska premijerka Giorgia Meloni sazvala je za ponedjeljak sastanak o sigurnosti kako bi se razmotrilo nasilje koje je podsjećalo na prizore kaosa i pljački u Parizu.
Oglas
Mladi prosvjednici i policija sukobili su se u nedjelju drugi dan zaredom u Milanu, gdje su napadači, uglavnom odjeveni u crno, bacali boce, pljačkali trgovine i uništavali imovinu u okolici središnjeg trga Piazza del Duomo.
Policija je u tom gradu na sjeveru Italije od subote uhitila više od 200 ljudi, izvijestila je novinska agencija Ansa.
Sukobi u Milanu počeli su u subotu na marginama odobrenog prosvjeda protiv visokih troškova života.
Slični izgredi izbili su i u sjevernotalijanskim gradovima Bologni i Torinu nakon drugih prosvjeda.
U nedjelju je policija upotrijebila suzavac i vodene topove kako bi rastjerala skupine okupljene na milanskom trgu. Na videosnimkama vidi se kako mladi ljudi, od kojih su mnogi nosili maske, bacaju predmete na policijska vozila, piše Euronews.
Opljačkan je supermarket u trgovačkoj ulici koja vodi od trga Piazza del Duomo, prevrnuti su kontejneri za smeće, a oštećeni skuteri i bicikli.
Milanski gradonačelnik Giuseppe Sala izjavio je da je svjedočio „razbijenim izlozima, opljačkanim trgovinama i prestrašenim građanima”.
„Ono što se ovdje dogodilo događa se i u mnogim drugim gradovima diljem svijeta”, rekao je za Ansu.
„Vrlo sam zabrinut jer je riječ o novoj pojavi koja proizlazi i iz međunarodnih okolnosti te se na taj način dodatno potiče”, dodao je.
Talijanska premijerka Giorgia Meloni sazvala je za ponedjeljak sastanak o sigurnosti zbog nasilja koje je podsjećalo na prizore kaosa i pljački u Parizu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas