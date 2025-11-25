PROBLEMATIČNI ZAOKRET
Kaos oko mirovnog plana: "On je idealan za Putina, a tražit će još jer zna da Ukrajina nema izbora"
Američko-ruski mirovni prijedlog s 28 točaka, koji je prošlog tjedna procurio u medije, bacio je Washington, Kijev i europske prijestolnice u rasulo, stvarajući upravo one uvjete koje je Vladimir Putin dugo priželjkivao.
Naime, kako piše britanski Guardian, pregovarački stol snažno se nagnuo u korist ruskog predsjednika, s Ukrajinom stjeranom u kut i prisiljenom razmatrati uvjete koje ne može prihvatiti, dok joj nad glavom visi prijetnja gubitka najvažnijeg saveznika.
Otkako se američki predsjednik Donald Trump vratio na vlast, i Putin i Volodimir Zelenski neumorno uvjeravaju SAD da nisu strana koja koči mir. Američki predsjednik, sa svoje strane, divljački se ljulja između stavova napadajući čas jednu, čas drugu stranu bijesnim objavama i prijetnjama.
Nakon summita na Aljasci, koji je prema većini procjena ostavio američkog predsjednika nezadovoljnim, nakratko se činilo da se otvorenije priklanja Kijevu, optužujući Rusiju da blokira mir. Uslijedile su značajne američke sankcije, a tiču se ruske nafte.
No prošlotjedni mirovni plan, u velikoj mjeri sastavljen na Floridi od strane američkog investitora u nekretnine Stevea Witkoffa i Kirila Dmitrijeva, šefa ruskog državnog investicijskog fonda, preokrenuo je tu dinamiku.
Iako točno porijeklo plana, kao i uloga Donalda Trumpa u njegovom kreiranju, ostaju nejasni, američki ga predsjednik sada prihvaća. U nedjelju se vratio narativu da je Ukrajina prepreka završetku rata.
Politički potresi u Ukrajini
Na svojoj platformi Truth Social se žali da ukrajinsko vodstvo nije pokazalo nimalo zahvalnosti SAD-u u naporima da se dođe do mirovnog rješenja.
Moskva je, u međuvremenu, ostala upadljivo tiha. Danima je Ministarstvo vanjskih poslova glumilo da ne zna ništa o bilo kakvoj mirovnoj inicijativi, prije nego što je sam Putin kasno poručio da bi prijedlozi mogli biti temelj za konačno mirovno rješenje.
I sad se slobodno može reći da struktura američkog pregovaračkog procesa ide u korist Rusiji. Washington želi da Kijev odobri plan prije nego što američko izaslanstvo otputuje u Moskvu kako bi finaliziralo uvjete.
Kremlj vjeruje da bi bilo kakav pokušaj Zelenskog da prihvati nešto nalik nacrtu od 28 točaka izazvao političke potrese u Ukrajini, što je ishod koji bi Moskva pozdravila.
Putin također zna da Ukrajina ne može napustiti pregovore jer ovisi o američkom oružju i obavještajnim podacima te bi mogla doživjeti katastrofalnu zimu ako se njezin ključni saveznik povuče. Čak i ako bi Kijev podržao plan, ruski izvori i analitičari očekuju da će Putin tražiti dodatne ustupke.
"Plan je možda 70 posto prihvatljiv, ali ostatak je nešto na što Putin neće pristati", rekao je Anton Barbashin, gostujući istraživač Europskog vijeća za vanjske odnose.
Tatiana Stanovaja, viša suradnica u Carnegie Russia Eurasia Centeru, rekla je da trenutačni prijedlog, koji opisuje kao nespretno sastavljen, ostavlja previše prostora za tumačenje, čineći ga vrstom dokumenta koji Putin nikada ne bi potpisao.
"Putin će bez problema nastaviti rat"
Nejasne formulacije o ukrajinskoj neutralnosti i budućem proširenju NATO-a, kaže ona, zahtijevale bi konkretne "dokumente, rokove i obveze, ničega čega nema u nacrtu".
Prema Stanovaji, malo je vjerojatno da će se Putin povući od svog glavnog cilja, potčinjavanja Ukrajine te će umjesto toga gurati revidiranu verziju sadašnjeg plana koja bi potpunije odražavala ruske interese.
Ako diplomacija zapne, kaže ona, Putin neće imati nikakav problem nastaviti rat, jer Kremlj vjeruje da će se ukrajinska pozicija s vremenom pogoršavati, osobito ako Trump ispuni prijetnje da će zaustaviti američku vojnu pomoć.
Putin nije potvrdio da će potpisati sporazum, dijelom, vjeruje Stanovaja, jer čeka rasplet očitih neslaganja unutar američke administracije oko plana.
Marco Rubio, američki državni tajnik, tvrdi da je SAD autor mirovnog plana, nakon što je jedan republikanski senator tvrdio da se Rubio od plana distancirao i nazvao ga ruskom inicijativom.
"Kremlj promatra koja će frakcija unutar američke administracije prevladati. Preuranjeno je da se u Moskvi raduju", rekla je Stanovaja.
Ukrajina se nada, kao i u prijašnjim krugovima diplomacije, da bi zajedno s europskim saveznicima mogla preoblikovati prijedlog u nešto prihvatljivo za Kijiv i uvjeriti Trumpa da podrži tu verziju.
"Lopta je na drugoj strani"
U ponedjeljak su SAD i Ukrajina izradile mirovni plan od 19 točaka, znatno povoljniji za Kijev, ali su najosjetljivija politička pitanja odgodili za kasnije.
Moskva će gotovo sigurno odbiti protuprijedlog, vraćajući proces na početak.
Kako se događaji brzo odvijaju, Putin će vjerojatno zasad ostati po strani, smatra Fjodor Lukjanov, analitičar vanjske politike blizak Kremlju.
Lukjanov kaže da će Rusija održavati vojni pritisak na sadašnjoj razini sve dok Ukrajina ne prihvati izvorni plan od 28 točaka, nakon čega bi Moskva bila spremna prijeći na detaljne pregovore.
"Lopta je na drugoj strani", dodao je.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare