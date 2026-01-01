FOTO, VIDEO / Kaos u Nizozemskoj: Jedna osoba poginula, zapalio se pa urušio dio tornja crkve

U Nijmegenu, gradu smještenom blizu njemačke granice, jedna je osoba poginula u nesreći koja je uključivala pirotehnička sredstva. U središtu Amsterdama se zapalio, pa urušio dio tornja crkve Vondelkerk, prenosi novinska agencija ANP. Lokalni mediji prenose o požarima uzrokovanima pirotehnikom i u gradiću Hillegomu te u Groningenu.