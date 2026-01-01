Oglas

FOTO, VIDEO / Kaos u Nizozemskoj: Jedna osoba poginula, zapalio se pa urušio dio tornja crkve

N1 Info , Hina
01. sij. 2026. 13:50
A fire tears through the Vondelkerk church tower in Amsterdam on New Year's eve, on January 1, 2026. (Photo by Remko DE WAAL / ANP / AFP) / Netherlands OUT
Remko DE WAAL / ANP / AFP

Nizozemska policija imala je niz intervencija tijekom Novogodišnje noći zbog nesreća i incidenata koji su uključivali pirotehniku, ove godine posljednji put legalnu za nizozemske građane.

Nizozemski parlament glasao je za zabranu pirotehnike koja vrijedi od iduće godine. Nizozemci su stoga ove godine nabavili veću količinu pirotehnike za posljednji doček na kojem je mogu zakonito koristiti.

U Nijmegenu, gradu smještenom blizu njemačke granice, jedna je osoba poginula u nesreći koja je uključivala pirotehnička sredstva. U središtu Amsterdama se zapalio, pa urušio dio tornja crkve Vondelkerk, prenosi novinska agencija ANP. Lokalni mediji prenose o požarima uzrokovanima pirotehnikom i u gradiću Hillegomu te u Groningenu. 

U južnom gradu Bredi uhićeno je petero osoba nakon što je policija napadnuta molotovljevim koktelima i kamenjem.

U gradiću Roosendaalu, u blizini belgijske granice, policija je napadnuta pirotehnikom, a tamo je uhićeno sedmero ljudi. Tenzije su zabilježene i u Den Haagu u kojem je policija napadnuta petardama, piše ANP. 

Hitne službe preplavljene su pozivima na razini cijele Nizozemske, pa su vlasti pozvale stanovništvo da zove samo u slučaju situacija opasnih po život. 

Policija je ranije objavila da se povećao uvoz ilegalnih, često opasnijih pirotehničkih sredstava, prenosi agencija dpa. Do kraja prosinca 2025. zaplijenjeno je oko 112 tona ilegalne pirotehnike. 

