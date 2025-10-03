Kaos u zračnom prometu: Ryanair bi mogao otkazati letove za 100.000 putnika

Letovi prema i iz Francuske bit će pogođeni jer će članovi sindikata SNCTA sljedeći tjedan stupiti u štrajk, dok su u opasnosti i letovi prema drugim važnim destinacijama, uključujući Španjolsku, Italiju i Grčku.
Izvršni direktor Ryanaira upozorio je da bi se 100.000 putnika sljedeći tjedan moglo suočiti s otkazanim letovima zbog štrajka sindikata kontrolora zračnog prometa u Francuskoj, piše skynews.
Michael O’Leary rekao je za Money blog da će taj štrajk Ryanaira stajati oko 20 milijuna funti.
Iako si kompanija može priuštiti taj trošak, dodao je, da će na kraju najgore proći sami putnici.
Članovi SNCTA stupit će u štrajk od utorka 7. listopada do jutra u petak 10. listopada zbog spora oko plaća i radnih uvjeta.
Osim što će očito pogoditi letove prema Francuskoj, štrajk će utjecati i na one letove koji koriste francuski zračni prostor kako bi stigli do svoje krajnje destinacije – takvi se letovi nazivaju "preleti“.
To uključuje letove prema i iz brojnih destinacija, uključujući Španjolsku, Italiju i Grčku.
O’Leary je pozvao da se preleti zaštite od učinaka štrajka, rekavši da je njihovo ometanje zloupotreba slobodnog jedinstvenog tržišta.
Za prva dva dana štrajka, rekao je, Ryanair očekuje da će morati otkazati oko 600 letova – od čega su gotovo svi preleti.
"To znači da će oko 100.000 putnika imati nepotrebno otkazane letove sljedeće srijede i četvrtka“, rekao je O’Leary.
Iako je priznao pravo francuskih radnika na štrajk, smatra da bi Eurocontrol, civilno-vojna organizacija koja podržava upravljanje zračnim prometom diljem Europe, mogao preuzeti nadzor nad zračnim prostorom i omogućiti nastavak letova.
"To ne bi spriječilo Francuze da štrajkaju – oni imaju pravo na štrajk i to prihvaćamo – ali trebali bi otkazivati lokalne francuske letove, a ne letove iz Ujedinjenog Kraljevstva za Španjolsku ili iz Italije za Irsku. To je temeljno kršenje jedinstvenog tržišta“, rekao je.
Pozvao je vladu da „izvrši pritisak“ na Europsku komisiju i francusku vladu kako bi se tijekom industrijskih akcija zaštitili preleti.
Nekoliko drugih europskih zrakoplovnih kompanija, poput EasyJeta, British Airwaysa, Vuelinga i Lufthanse, također bi se moglo suočiti s poremećajima.
