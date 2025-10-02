Šef Ryanaira: Nemam povjerenja u europske čelnike koji sjede i piju čaj i jedu kekse

Unatoč sve većoj potrebi za zaštitom europskih zračnih luka, Michael O'Leary je izrazito skeptičan prema ideji "zida protiv dronova"
Izvršni direktor Ryanaira, Michael O'Leary, oštro je kritizirao Europsku uniju zbog, kako tvrdi, neuspjeha u zaštiti zračnih luka, poručivši kako bi neovlaštene dronove koji ometaju zračni promet trebalo bez odlaganja srušiti, piše Politico.
Rješenje je jednostavno - srušite ih
Njegova izjava dolazi uoči neformalnog sastanka Europskog vijeća u Kopenhagenu, gdje se očekuje rasprava o uvođenju takozvanog "zida protiv dronova" kao odgovora na upade bespilotnih letjelica koje se povezuju s Rusijom ili drugim akterima. O'Leary smatra da je rješenje znatno jednostavnije. "Zašto ne obaramo te dronove?" upitao je u intervjuu, povlačeći paralelu: "ako ruski vojni zrakoplov preleti zračni prostor NATO-a.", prenosi Index.
Podsjetio je na nedavne incidente koji su izazvali kaos u zračnom prometu. "Naše su operacije bile poremećene prije tri tjedna kada su dronovi preletjeli Poljsku i poljske zračne luke bile zatvorene četiri sata", rekao je, aludirajući na incident koji se pripisuje Rusiji. "Prošli tjedan, danske su zračne luke bile zatvorene oko dva sata", dodao je, komentirajući upade u zračnim lukama u Kopenhagenu i Aalborgu, gdje počinitelj još nije identificiran. "To je remetilački faktor i pozivamo na akciju", dodao je.
Skepticizam prema 'zidu dronova'
Unatoč sve većoj potrebi za zaštitom europskih zračnih luka, O'Leary je izrazito skeptičan prema ideji "zida protiv dronova". "Mislim da zid protiv dronova nema nikakvog učinka. Mislite li da Rusi zapravo ne mogu lansirati dron iz unutrašnjosti Poljske?" rekao je O'Leary. Inicijativu je u središte obrambenog plana "Nadzor istočnog boka" (Eastern Flank Watch) stavio povjerenik za obranu Andrius Kubilius, s ciljem zaštite kontinenta od rastućih sigurnosnih prijetnji.
"Nemam povjerenja u europske čelnike"
Uoči summita u Kopenhagenu, šef niskotarifnog avioprijevoznika nije štedio riječi kritike na račun vjerodostojnosti europskih planova.
"Nemam povjerenja u europske čelnike koji sjede i piju čaj i jedu kekse", izjavio je. "Ako ne možete zaštititi ni prelete iznad Francuske, kakve su nam šanse da nas oni zaštite od Rusije?" dodao je, aludirajući na probleme uzrokovane štrajkovima kontrole zračnog prometa u Francuskoj. Svoju kritiku zaključio je oštrom porukom predsjednici Europske komisije: "Nemam povjerenja u von der Leyen. Ona je beskorisna i trebala bi odstupiti", poručio je.
