Šef Ryanaira: Nemam povjerenja u europske čelnike koji sjede i piju čaj i jedu kekse

Podsjetio je na nedavne incidente koji su izazvali kaos u zračnom prometu. "Naše su operacije bile poremećene prije tri tjedna kada su dronovi preletjeli Poljsku i poljske zračne luke bile zatvorene četiri sata", rekao je, aludirajući na incident koji se pripisuje Rusiji. "Prošli tjedan, danske su zračne luke bile zatvorene oko dva sata", dodao je, komentirajući upade u zračnim lukama u Kopenhagenu i Aalborgu, gdje počinitelj još nije identificiran. "To je remetilački faktor i pozivamo na akciju", dodao je.