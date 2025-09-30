Niskobudžetna aviokompanija Ryanair objavila je da će od studenog prihvaćati samo digitalne ukrcajne propusnice.
Aviokompanija će zahtijevati od putnika da se prijave online i generiraju svoju ukrcajnu propusnicu u Ryanair aplikaciji.
Tiskane papirnate ukrcajne propusnice više neće biti prihvaćene.
Ova odluka izazvala je zabrinutost zbog starijih putnika koji možda nemaju ili se ne snalaze u korištenju pametnog telefona.
Putnici se također pitaju što trebaju učiniti ako im se telefon isprazni, bude ukraden ili izgube internetsku vezu.
Evo kako će nova politika funkcionirati i zašto papirnate ukrcajne propusnice neće biti potpuno ukinute u praksi, piše Euronews.
Od studenog
Počevši od 12. studenog, Ryanair putnici morat će imati svoju ukrcajnu propusnicu u digitalnom formatu u svojoj myRyanair aplikaciji.
Prijelaz se prvotno trebao dogoditi 3. studenog, ali je odgođen do nakon razdoblja najvećeg prometa oko školskih praznika u Ujedinjenom Kraljevstvu.
Aviokompanija kaže da je povukla ovaj potez jer gotovo 80 posto njezinih putnika već koristi digitalne ukrcajne propusnice. Dodaje da ova promjena slijedi primjer drugih ključnih industrija ulaznica, poput festivala, koncerata i sportskih događaja, koji su uspješno prešli na isključivo digitalne ulaznice.
"Ryanairov prelazak na 100 posto digitalne ukrcajne propusnice značit će brže, pametnije i zelenije putničko iskustvo za naše korisnike," dodao je Ryanair CMO, Dara Brady.
Upute za putnike
Što ako ne mogu pristupiti svojoj digitalnoj ukrcajnoj propusnici na svom pametnom telefonu?
Postoje različiti scenariji u kojima putnik možda neće moći generirati ili pristupiti svojoj digitalnoj ukrcajnoj propusnici u Ryanair aplikaciji, uključujući nemanje pametnog telefona ili pražnjenje baterije.
U tom slučaju, Ryanair je potvrdio da putnici mogu zatražiti papirnatu ukrcajnu propusnicu na prijavnim šalterima u zračnoj luci.
Ona će biti izdana besplatno, pod uvjetom da se putnik već prijavio online.
Isto vrijedi i za letove koji polaze iz Maroka, gdje vlada zahtijeva da putnici imaju papirnate ukrcajne propusnice. Opet, sve dok ste se prvo prijavili online, vaša ukrcajna propusnica bit će besplatno izdana na prijavnim šalterima.
