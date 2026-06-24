OD GLOBALNE SILE DO RASULA
Anđelić o borbi za Downing Street: Premijere više ne bira narod, već stranka
Profesor međunarodnih odnosa i ljudskih prava na sveučilištu Regent's u Londonu Neven Anđelić komentirao je, kod naše Hanan Nanić u Novom danu, politički potres u Velikoj Britaniji i odlazak Keira Starmera, sedmog premijera po redu u 10 godina
"Pravila kojih se politika u Velikoj Britaniji pridžava su brutalna. Ako premijer izgubi izbore, kamioni već čekaju u Downing Streetu da iseli stvari, a novi premijer useli. Sve to nije baš humano, ali imaju broje povlastice i ambicije zbog kojih žele biti premijeri Velike Britanije. Od glasanja za Brexit, tijekom posljednjih 10 godina, imamo sedam premijera jer u Velikoj Britaniji nije baš moguće uspostaviti stabilnost otkako se ustanovila želja većine birača da se izađe iz Europske unije", istaknuo je Anđelić.
"Parlamentarna većina više nije bitna"
Napomenuo je i da je čitav niz premijera morao je podnijeti ostavku, iako su imali parlamentarnu većinu, ali parlamentarna većina više nije bitna jer se pozicija premijera ugrožava unutar same političke stranke.
"Novi premijer neće biti izabran na izborima nego unutar sranke koja ima većinu, kao i proteklih godina, a pitanje je koliko je to demokratski da nekolikos totina članova parlamenta odlučuje o sudbini nacije. Andy Burhnam postao je član parlamenta na izvanrednim izborima u jednoj britanskoj izbornoj jedinici i evo sad je vjerojatni premijer. Oko 200 od 400 parlamentarnih laburista već se slikalo s njime i male su šanse da će se netko drugi pojaviti kao kandidatkinja ili kandidat", smatra profesor Anđelić.
"Napravili su krivi iskorak misleći da će opet biti imperijalna sila"
Većina problema s kojima se danas Britanija suočava posljedica su Brexita, koji je postao bauk, tema koja se ne spominje.
"Od 1945. Velika Britanija je uvijek imala svog suca u Međunarodnom sudu pravde, ali 2018. prvi put ga nije imala jer nisu mogli dobiti podršku u Generalnoj skupštini jer su izgubili prijatelje iz EU-a i dio prestiža u svijetu zbog Brexita. Napravili su krivi iskorak misleći da će opet biti imperijalna sila. Još uvijek nacija misli da će dominirati u Europi i globalno, ali to se ne događa, s velikim problemima se ostvaruju ograničeni ugovori s pojedinim zemljama", naglasio je.
Nestašica rajčica, Sjeverna irska postaje većinski katolička,...
Uz to, mladi ljudi ne mogu slobodno putovati i živjeti u drugim dijelovima Europe, prošle su godine Britanci prvi put imali nestašicu rajčica i ograničene količine kupnje, a to je za nekadašnju velesilu nepojmljivo.
Brexit je stvorio problem i sa Škotskom koja nije htjela iz EU i koja razmišlja o odcjepljenju, a, prema Vanđelićevu mišljenju, Britanija ima problem i u Sjevernoj Irskoj u kojoj će uskoro većinsko stanovništvo biti katoličko pa je i veća mogućnost da će se u budućnosti sjediniti s Republikom Irskom.
Nacionalizam se vratio na velika vrata
"Puno ljudi je bankrotiralo i zatvorilo biznise, prema Doveru su izgradili novu traku za čekanje kamiona koji pormetuju između EU-a i Velike Britanije, pogoršana je kvaliteta života. Sad se Britanci osvješćuju o Brexitu, ali ipak postoji žestoko nacionalistički dio stanovništva kojem ne smeta siromaštvo i samo im je nacionalizam važan, koji mašu zastavama iz nacionalističkih poriva. Zastava Engleske s križem Sv. Georga je posvuda izvan Londona i nacionalizam se na velika vrata vratio u Veliku Britaniju", upozorio je Vanđelić.
"Šampanjski socijalisti" i Andy Burnham
Na pitanje Hanan Nanić što se može očekivati od novog premijera, istaknuo je da su Burnhamove najavljene ekonomske politike nejasne i da ga kritiziraju jer ne poznaje fiskalnu politiku.
"Burnham dolazi iz radničkog miljea, tradicionalist je, a Starmer je iz Sjevernog Londona, kao Tony Blair. Ti se ljudi nazivaju šampanjskim socijalistima. Uključi li novi premijer znalce u svoju vladu, moguća je kvalitetna ekonomska politika. Važne su i bliske veze s Europskom unijom, Britanci su to shvatili zbog krize na istoku Europe i na Bliskom istoku, a i zbog složenih odnosa s Donaldom Trumpom. No, pitanje je kao će podijeljena nacija reagirati", zaključio je Anđelić.
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