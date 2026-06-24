Anđelić o borbi za Downing Street: Premijere više ne bira narod, već stranka

"Od 1945. Velika Britanija je uvijek imala svog suca u Međunarodnom sudu pravde, ali 2018. prvi put ga nije imala jer nisu mogli dobiti podršku u Generalnoj skupštini jer su izgubili prijatelje iz EU-a i dio prestiža u svijetu zbog Brexita. Napravili su krivi iskorak misleći da će opet biti imperijalna sila. Još uvijek nacija misli da će dominirati u Europi i globalno, ali to se ne događa, s velikim problemima se ostvaruju ograničeni ugovori s pojedinim zemljama", naglasio je.