Nestaje li tradicionalna publika? Katerina Eva Matsa iz Pew Research Centra za N1 o informiranju mladih

"To je jedno od najtežih pitanja. Jer da biste na njega odgovorili, trebate tzv. longitudinalne podatke, podatke koji prate ljude kroz desetljeća, kako biste vidjeli je li došlo do promjene. Primjerice, 90-ih je trajala ista rasprava. Podaci su pokazivali da mladi ne prate lokalne vijesti. No uočili smo da čim postanu stariji, dobiju dijete, podignu kredit, kupe stan, počne ih zanimati lokalna zajednica, porezi koje plaćaju, tko ih pokriva i slično. Dakle, sada vidimo da svakako postoji pad, ali ne znamo kamo to vodi. No mislim da je ovdje važna i definicija vijesti. Katkad na vijesti gledamo na tradicionalan način, dok za mlađe odrasle to nije nužno večernji dnevnik, ozbiljne vijesti o ratu i ekonomiji. Njima se to miješa sa zabavom, memovima, "reelovima" i sličnim sadržajem. I dalje su izloženi vijestima, ali nužno to ne registriraju kao "ozbiljne vijesti", na način kako bi to možda činili stariji naraštaji."