Noa Landau: Građani u Izraelu nisu informirani i ne znaju istinu o Gazi

"Nekoć je bio vrlo uključen u odnos s novinarima. Zapravo je bio vrlo medijski vješt političar. Bio je dio novog naraštaja političara koji su razumjeli medije i kako igrati tu igru. Ali kako su godine prolazile, sve se više ljutio i bio uzrujan zbog načina na koji je prikazivan i pokušao je zapravo aktivno promijeniti medijski krajolik u Izraelu, ne tako što bi razgovarao s novinarima. Dva suđenja koja se protiv njega trenutačno vode zapravo se odnose na to kako je navodno pokušao utjecati na medijsko tržište kako bi povoljnije izvještavali o njemu. Ali postoji i puno pokušaja vezanih uz zakonodavstvo, regulative, imenovanja i proračunske manevre koji pokušavaju smanjiti liberalni medijski prostor. A moje novine Haaretz jedna su od njegovih meta. Pokušavaju ukinuti sve oglašavanje, financiranje od državnog oglašavanja, otkazati sve pretplate javnog sektora na Haaretz te zabraniti dužnosnicima sudjelovanje u našim aktivnostima ili konferencijama itd. Također nas demoniziraju, nazivaju izdajnicima i tako dalje. Aktivno se bori protiv medija koje ne voli i pomaže onima koje favorizira."