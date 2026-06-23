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"jedini način"

Kim Jong Un: Sjeverna Koreja će u potpunosti koristiti svoj položaj nuklearne sile

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Hina
|
23. lip. 2026. 06:19
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Kim Jong Un
STR / AFP

Sjevernokorejski čelnik Kim Jong Un izjavio je da će država u potpunosti koristiti svoj položaj nuklearne sile te da je to jedini način da se izađe na kraj s nepredvidivom i kompliciranom globalnom sigurnosnom situacijom, izvijestila je u utorak državna novinska agencija KCNA.

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"Nezamislivi i zapanjujući incidenti i događaji" događaju se zbog "razbojničke" pohlepe hegemonističkih sila, zbog čega su sukobi diljem svijeta sve nasilniji, rekao je Kim, okrivivši SAD za pogoršanje krvoprolića u Europi i na Bliskom istoku.

Kim je govorio na sjednici Središnjeg odbora vladajuće Radničke stranke, koja je započela u subotu i završila u ponedjeljak. 

Kim je optužio SAD i Južnu Koreju da čine sigurnosnu situaciju na Korejskom poluotoku opasnijom kontinuiranim unaprjeđenjem svoje kombinirane nuklearne posture, čija je jedina svrha, kako je rekao, napad na Sjevernu Koreju.

"Stalno proširivanje i jačanje nuklearnih snaga te potpuno korištenje položaja nuklearne sile najispravniji je i jedinstveni način da se aktivno i samouvjereno nosimo s nepredvidivom međunarodnom vojno-političkom situacijom koja se višestruko zakomplicirala", prenosi KCNA.

Kim je također naredio jačanje konvencionalnog naoružanja i ubrzanje izgradnje strateške krstarice s vođenim projektilima nosivosti 10.000 tona. 

Teme
kim jong un sjeverna koreja

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