Požar na Čelinki: Priveden dvojac koji je ispaljivao signalne rakete, snimka razbjesnila javnost

Vatrogasci - 193 /Facebook

Policijski službenici Policijske postaje Biograd proveli su kriminalističko istraživanje nad dvojicom hrvatskih državljana u dobi od 21 i 22 godine zbog sumnje da su svojim protupravnim ponašanjem ostvarili obilježja kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom

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Sumnjiči ih se da su 31. srpnja oko 20.55 na biogradskom području, uslijed ispaljivanja signalnih raketa izazvali požar na brdu Čelinka na području Draga.

Tom prilikom su izgorjeli makija, nisko raslinje i trava, a požar je ugašen uz angažman kopnenih i zračnih vatrogasnih snaga. Materijalna šteta se još utvrđuje.

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja protiv obojice se podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru, javlja Slobodna Dalmacija.



Dokle ide ljudska glupost?

U gašenju požara su sudjelovala 44 vatrogasca sa 16 vozila iz Javne vatrogasne postrojbe Biograd na Moru te dobrovoljnih vatrogasnih društava Drage, Sveti Filip i Jakov, Polača i Vatrogasne zajednice Zadarske županije.

Facebook stranica Vatrogasci-193 podijelila je tijekom vikenda i snimku početka požara, a u objavi su napisali:

"Ovako je sinoć izbio požar na Vidikovcu Čelinka u Dragama... Prije ovoga tu se i vatromet ispaljivao... Dokle ide ljudska glupost?"