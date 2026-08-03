kod Slavonskog Broda
Prometna nesreća na A3: Više osoba ozlijeđeno, stvorila se kolona
Više osoba ozlijeđeno je u prometnoj nesreći koja se danas prijepodne dogodila na autocesti A3 kod Slavonskog Broda.
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Prema informacijama Policijske uprave brodsko-posavske, dojava o nesreći zaprimljena je u 11.06 sati, a dogodila se na 204. kilometru autoceste A3 u smjeru Lipovca, prenosi Net.hr.
Na mjesto događaja odmah su upućene ekipe hitne medicinske pomoći koji pružaju pomoć ozlijeđenima te provode očevid kako bi utvrdili okolnosti nesreće.
Policija je potvrdila da je u nesreći ozlijeđeno više osoba, no za sada nije poznata težina njihovih ozljeda ni točan broj ozlijeđenih.
Vozi se u koloni
Zbog intervencije žurnih službi i provođenja očevida promet se na toj dionici odvija usporeno jednom prometnom trakom.
Prema podacima Hrvatskog autokluba (HAK), između čvora Lužani i čvora Slavonski Brod zapad u smjeru Lipovca stvorila se kolona duga oko tri kilometra.
Više informacija o uzroku prometne nesreće i stanju ozlijeđenih bit će poznato nakon završetka policijskog očevida.
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