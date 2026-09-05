Kineski državljanin spašen iz tunela u Nepalu 10 dana nakon katastrofe

REUTERS/Dipen Shrestha

Kineski državljanin pronađen je živ i spašen iz tunela u Nepalu, deset dana nakon što su urušavanje ledenjaka, stijene i blato izazvali razorne poplave u himalajskoj dolini, u katastrofi u kojoj je poginulo više od 1.300 ljudi, dok se više od 5.600 osoba i dalje vodi kao nestalo.

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Nepalska vojska potvrdila je da je osoba pronađena i izvučena iz istog hidroenergetskog tunela na rijeci Trishuli iz kojeg su dan ranije spašena dvojica Nepalaca. Njihovo izvlačenje bilo je dio dramatične spasilačke operacije koja traje od katastrofe.

Spasioci vjeruju da je urušavanje ledenjaka 26. kolovoza u gornjem toku rijeke Trishuli zarobilo najmanje 900 ljudi u tunelima povezanima sa šest hidroenergetskih projekata. Potraga za preživjelima i nestalima nastavlja se, dok razmjeri katastrofe i dalje rastu.

Spašavanje kineskog državljanina daje novu nadu spasilačkim ekipama koje i dalje pretražuju zatrpane tunele, gotovo dva tjedna nakon katastrofe.