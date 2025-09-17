"najbrže sankcije"
Ruski izvori: Zbog napada dronovima Rusija će morati smanjiti proizvodnju nafte?
Ruski naftovodni monopolist Transnjeft upozorio je proizvođače da će možda morati smanjiti proizvodnju nakon napada dronova iz Ukrajine na ključne izvozne luke i rafinerije, otkrili su ruski izvori za Reuters.
Iz Transnjefta je odmah stigla reakcija – navode Reutersa nazvali su 'lažnima' te poručili da je sve to dio 'informacijskog rata' Zapada protiv Rusije, prenosi tportal.
Ukrajina je od kolovoza pojačala napade na ruske energetske objekte u pokušaju da oslabi ratne napore Moskve i smanji prihode Kremlja nakon što su zastali pokušaji okončanja sukoba mirovnim pregovorima.
Nafta i plin - ključni izvori financiranja Rusije
Prihodi od nafte i plina činili su između trećine i polovice ukupnih prihoda ruskog proračuna u posljednjem desetljeću, što taj sektor čini najvažnijim izvorom financiranja vlade.
Ukrajinski dronovi pogodili su najmanje 10 rafinerija – smanjivši ruske rafinerijske kapacitete za gotovo petinu u jednom trenutku – i oštetile vodeće baltičke luke Ust-Luga i Primorsk, rekli su ukrajinski vojni dužnosnici i izvori iz ruske industrije. Ruske vlasti nisu javno komentirale opseg štete niti njezin utjecaj na proizvodnju i izvoz.
Međutim Transnjeft, koji prevozi više od 80 posto sve ruske nafte, posljednjih dana ograničio je mogućnost kompanija da je skladište u njegovu naftovodnom sustavu, rekla su Reutersu dva izvora bliska ruskim naftnim tvrtkama.
Transnjeft je također upozorio proizvođače da će možda morati smanjiti prihvaćanje nafte ako njegova infrastruktura pretrpi daljnju štetu, rekla su dva izvora. Napadi bi mogli prisiliti Rusiju, koja čini devet posto globalne proizvodnje nafte, da u konačnici smanji proizvodnju, rekli su izvori.
'Pojava takvih lažnih vijesti, s pozivanjem na neke neimenovane izvore u ruskom energetskom i sustavu goriva, nanosi štetu imidžu Transnjefta', navodi se u priopćenju kompanije.
'To su samo pokušaji destabilizacije situacije u okviru informacijskog rata koji je Zapad pokrenuo protiv Ruske Federacije', dodaje se.
Napadi dronova bolji od sankcija?
Zapad je nametnuo niz paketa sankcija Rusiji zbog invazije na Ukrajinu i pritom se fokusirao na njezin naftni i plinski sektor. No Moskva je uspjela preusmjeriti većinu izvoza nafte u Aziju te su Indija i Kina njezini glavni kupci.
Prošli tjedan ukrajinski dronovi su prvi put od početka rata 2022. godine pogodili najveću rusku naftnu luku Primorsk, zbog čega su operacije u toj luci privremeno stale. Primorsk ima kapacitet izvoziti više od milijun barela dnevno ili više od 10 posto ukupne ruske proizvodnje nafte.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su napadi nanijeli značajnu štetu i nazvao udare na rusku naftnu infrastrukturu 'sankcijama koje najbrže djeluju'. Reuters nije mogao potvrditi opseg nastale štete.
Rusija, za razliku od vodećeg proizvođača OPEC-a, Saudijske Arabije, nema značajne kapacitete za skladištenje nafte. Primorsk je djelomično nastavio s radom u subotu, iako je ostalo nejasno koliko će vremena trebati da se završe popravci, rekla su dva izvora, prenosi tportal.
Rusija je već izgubila dio kapaciteta za izvoz nafte nakon još jednog napada dronom usmjerenog na terminal Ust-Luga na Baltičkom moru u kolovozu, prema izvorima iz industrije.
Organizacija zemalja izvoznica nafte i njezini saveznici, uključujući Rusiju – skupina poznata kao OPEC+ – postupno povećava proizvodnju nakon godina rezova usmjerenih na podršku tržištu nafte. Prema najnovijem sporazumu OPEC+, ruska kvota za proizvodnju trebala bi se ovog mjeseca povećati na 9,449 milijuna barela dnevno s 9,344 milijuna barela dnevno u kolovozu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare