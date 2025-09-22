NAJMANJE NASILJA
Koja je najsigurnija zemlja u Europi?
Europske se zemlje često navode kao jedne od najsigurnijih na svijetu, a različiti pokazatelji ih doista redovito smještaju na vrh ljestvica.
Pokazatelji, poput Globalnog indeksa mira, koji izrađuje Institut za ekonomiju i mir, mjeri razinu društvene sigurnosti i zaštite, opseg domaćih i međunarodnih sukoba te stupanj militarizacije u određenoj zemlji. Niži rezultat znači da je zemlja mirnija.
Europa dominira vrhom te ljestvice: četiri od pet najsigurnijih zemalja na svijetu su europske – Island, Irska, Austrija i Švicarska – a u prvih deset ušle su još Portugal, Danska, Slovenija i Finska, piše euronews.
Eurostat također nudi uvid u to koje se zemlje Europske unije smatraju najsigurnijima: jedan od pokazatelja "kvalitete života“ koji bilježi jest fizička sigurnost, a obuhvaća stope ubojstava, nasilja i vandalizma.
U najnovijem skupu podataka, Luksemburg je imao najmanji broj zabilježenih ubojstava u odnosu na veličinu populacije – 0,32 na 100.000 stanovnika.
Slijede Italija (0,48), Slovenija (0,52), Češka (0,53) i Austrija (0,61), dok je Španjolska na šestom mjestu s 0,63.
Najopasnijima prema ovom pokazatelju smatraju se Latvija (4,88), Litva (3,54) i Estonija (2,78).
Hrvatska, Litva i Poljska doživljavaju se kao najsigurnije zemlje prema iskustvima građana. Samo 1,4 % hrvatskih građana prijavilo je bilo kakvu antisocijalnu aktivnost, dok je u Grčkoj taj udio bio 20,9 %, što je najviša stopa.
Iako Španjolska u tim podacima bilježi nešto lošije rezultate (13,6 %), i dalje ostaje činjenica da se ubraja među najsigurnije zemlje svijeta.
Ipak, u izvješću koje je u veljači objavila Europska parlamentarna istraživačka služba istaknuto je da se "nasilje koje provode kriminalci uključeni u organizirani kriminal u EU-u povećava – u učestalosti, težini, vidljivosti i utjecaju“.
"Iako je Europa i dalje jedan od kontinenata najmanje pogođenih organiziranim kriminalom, očekuje se da će kriminalne mreže proširiti svoj globalni doseg, postati fleksibilnije i digitalizirane, a time i otvorenije za raznolikost i konkurenciju“, navodi se u izvješću te dodaje da je EU već uvela nove pravne i istražne okvire za borbu protiv nasilja kako bi preokrenula trend.
