Koja je najsigurnija zemlja u Europi?

"Iako je Europa i dalje jedan od kontinenata najmanje pogođenih organiziranim kriminalom, očekuje se da će kriminalne mreže proširiti svoj globalni doseg, postati fleksibilnije i digitalizirane, a time i otvorenije za raznolikost i konkurenciju“, navodi se u izvješću te dodaje da je EU već uvela nove pravne i istražne okvire za borbu protiv nasilja kako bi preokrenula trend.