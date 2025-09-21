Oglas

Sudar na Jadranskoj magistrali: Tri osobe završile u bolnici

N1 Info
21. ruj. 2025. 12:50
27.07.2022.,Vodice - Na Jadranskoj magistrali kod Vodica dogodila se teska prometna nesreca u kojoj su sudjelovali motocikl i osobni automobil. Magistrala je zatvorena za promet a ocevid je u tijeku. Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Dusko Jaramaz/PIXSELL/Ilustracija

Jutros oko 9.30 sati na Jadranskoj magistrali (D8) u mjestu Mutogras dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna vozila.

Prema informacijama s terena, tri osobe su ozlijeđene te su vozilima Hitne medicinske pomoći prevezene u bolnicu. Prema prvim procjenama, njihove ozljede nisu opasne po život, prenosi Dalmacija Danas.

Zbog nesreće promet se na ovom dijelu Jadranske magistrale odvija otežano, naizmjenično jednom prometnom trakom, uz regulaciju policijskih službenika.

Očevid je u tijeku.

jadranska magistrala policija prometna nesreća

