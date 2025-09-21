na terenu službe
Sudar na Jadranskoj magistrali: Tri osobe završile u bolnici
21. ruj. 2025. 12:50
Jutros oko 9.30 sati na Jadranskoj magistrali (D8) u mjestu Mutogras dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna vozila.
Prema informacijama s terena, tri osobe su ozlijeđene te su vozilima Hitne medicinske pomoći prevezene u bolnicu. Prema prvim procjenama, njihove ozljede nisu opasne po život, prenosi Dalmacija Danas.
Zbog nesreće promet se na ovom dijelu Jadranske magistrale odvija otežano, naizmjenično jednom prometnom trakom, uz regulaciju policijskih službenika.
Očevid je u tijeku.
