CNN: Putin iz Kine poslao poruku Zapadu. Europska sigurnost više neće biti ista

"Rusija pokušava pokazati da iako je izolirana od zapadnog svijeta, ona još uvijek ima partnere i saveznike koji su ekonomski snažne zemlje… I ova izolacija ne znači da će se rusko gospodarstvo urušiti ili da Rusija neće biti u stanju održavati svoj ratni napor," rekla je Natia Seskuria, pridružena suradnica u Royal United Services Institute (RUSI), za CNN.