CNN: Putin iz Kine poslao poruku Zapadu. Europska sigurnost više neće biti ista
Ovaj tjedan, ruski predsjednik Vladimir Putin imao je jasnu poruku za Ukrajinu i njezine europske saveznike: Moskva može nastaviti, jer imamo moćne prijatelje.
Ruski vođa stajao je rame uz rame na raznim događajima u Kini s ljudima koji su mu omogućili da vodi svoj rat protiv Ukrajine onoliko dugo i žestoko koliko je to činio: kineskim vođom Xi Jinpingom, indijskim premijerom Narendrom Modijem, iranskim predsjednikom Masoudom Pezeshkianom i sjevernokorejskim Kim Jong Unom.
Više od tri godine nakon onoga što je Putin jednom mislio da će biti brzo preuzimanje njegovog mnogo manjeg i slabijeg susjeda, Rusija ne bi bila u mogućnosti održavati borbu bez kineskog i indijskog novca, iranskog oružja i, u manjoj mjeri, ljudstva iz Sjeverne Koreje.
Ali poruka sa summita i vojne parade koju je ovaj tjedan ugostila Kina išla je daleko izvan rata u Ukrajini, piše CNN.
Europa na nišanu
Vođe koji su se okupili u Kini možda se ne slažu u svemu. Neki od njih se možda čak ni ne vole baš puno. Ali oni vide priliku života da okončaju zapadnu dominaciju na globalnoj sceni. A Europa strahuje da bi mogla biti na nišanu.
Događaji su pružili oštar vizualni podsjetnik zašto Europa mora preispitati svoju sigurnost. Provela je posljednje godine pokušavajući izolirati ruskog vođu i iscrpiti njegovo gospodarstvo, dok se istovremeno suočava s činjenicom da Sjedinjene Države možda više nisu saveznik na kojeg se uvijek može osloniti.
Ipak, tamo je bio Putin, stojeći zajedno s nekim od najmoćnijih ljudi na svijetu, potvrđujući njihova prijateljstva.
"Rusija pokušava pokazati da iako je izolirana od zapadnog svijeta, ona još uvijek ima partnere i saveznike koji su ekonomski snažne zemlje… I ova izolacija ne znači da će se rusko gospodarstvo urušiti ili da Rusija neće biti u stanju održavati svoj ratni napor," rekla je Natia Seskuria, pridružena suradnica u Royal United Services Institute (RUSI), za CNN.
Međunarodni poredak koji je uspostavljen nakon završetka Hladnog rata očito je u opasnosti od raspadanja.
Prilika
SAD se povlači s globalne scene pod predsjednikom Donaldom Trumpom i njegovom agendom "Amerika na prvom mjestu“. U međuvremenu, Europa se bori sa svojim vlastitim demonima, uključujući porast krajnje desnog nacionalizma i ekonomske pritiske.
Rusija, Kina, Indija i druge zemlje kojima se nije sviđala ideja svijeta kojim dominiraju SAD odjednom su vidjele priliku.
"Uspostavljena dominacija zapadne alijanse u međunarodnim poslovima se povlači, i oni vide priliku da počnu, na ozbiljan način, preuređivati međunarodni sustav,“ rekao je John Lough, šef vanjske politike u think tanku New Eurasian Strategies Centre, za CNN.
Ovaj tjedan izložio je te ambicije svima, uključujući Trumpa.
Trump je dobio poruku. "Molim vas prenesite moje najtoplije pozdrave Vladimiru Putinu i Kim Jong Unu, dok se urotite protiv Sjedinjenih Američkih Država,“ napisao je u poruci Xiju.
Izvor novca
Unatoč svim nedavnim držanjima za ruke i osmijesima, pristup Kine i Indije ratu Rusije u Ukrajini dominira pragmatizam, kažu analitičari.
Obje stalno izjavljuju svoju neutralnost prema ratu – dok ga istovremeno potiču pružanjem financijskih spasilačkih linija Rusiji.
Kina i Indija bile su više nego sretne uskočiti kada su zapadni saveznici Ukrajine uveli sankcije na rusku naftu, ključni izvor novca za Moskvu.
One dobivaju jeftinije energetske zalihe kao rezultat, ali stručnjaci kažu da odnos nije samo o novcu.
Iako ni Kina ni Indija nisu voljne ući u izravnu konfrontaciju sa Zapadom, obje su zadovoljne vidjeti Rusiju kako gura anti-zapadnu agendu.
"Kina je mnogo bliža Rusiji kada je riječ o multipolarnosti i smanjenju zapadnog utjecaja općenito. Postoji ideološka srodnost i postoji čisti ekonomski interes također," rekla je Seskuria.
Lough je rekao da ruski pritisak protiv poretka kojim dominira SAD također dobro odgovara indijskoj naraciji. "Mislim da Indijci nisu nesretni vidjeti Rusiju kako gura ovu agendu borbe za globalni jug i osigurava da sustav globalnog upravljanja bude prilagođen da primi rastuća gospodarstva s velikim populacijama," rekao je CNN-u.
Peking i Delhi sada su dva najveća svjetska kupca ruske nafte i ugljena, a Kina je također drugi najveći kupac ruskog plina i naftnih proizvoda.
Podrška nadilazi samo naftu. Prema američkom Ministarstvu financija, i kineske i indijske tvrtke opskrbljuju Rusiju takozvanim tehnologijama dvojne namjene, ili komponentama koje se mogu koristiti i u civilne i u vojne svrhe, poput čipova ili telekomunikacijske opreme koju Rusija ne može dobiti drugdje zbog zapadnih sankcija.
"Samo trebate pogledati broj kineskih komponenti u ruskim dronovima koji slijeću u Ukrajinu da biste vidjeli da je Kina zaista vrlo važan dobavljač,“ dodao je Lough.
U međuvremenu, Ukrajina i njezini europski saveznici nisu voljni potpuno odbaciti Indiju i Kinu, jer su svjesni da, ako itko može staviti stvarni pritisak na Putina da okonča rat – u odsutnosti oštrijih poteza od Trumpa – to će vjerojatno biti Peking i, možda u manjoj mjeri, New Delhi.
Sjeverna Koreja i Iran čvrsto na ruskoj strani
Sjeverna Koreja i Iran, u međuvremenu, čvrsto su stali na rusku stranu. Već sankcionirani i izolirani od Zapada zbog svojih nuklearnih programa i drugih aktivnosti, nemaju puno za izgubiti.
Iran je bio posebno od pomoći Moskvi u ranim mjesecima rata, pružajući joj znanje o ublažavanju boli sankcija, rekao je Lough.
Ključno, Iran je također pružio prijeko potrebnu vojnu opremu, uključujući jedno oružje koje je značajno promijenilo način na koji Moskva vodi rat u Ukrajini – dron Shahed.
Dvije su zemlje čak potpisale novi sporazum o partnerstvu i pokrenule zajedničke vojne vježbe.
Ipak, Teheran je naučio na težak način da svaki savez s Rusijom ima jasne granice.
Putin nije došao u pomoć Iranu kada je ovog ljeta bio napadnut od strane Izraela i, kasnije, SAD-a. I osim što je pružio siguran izlaz bivšem sirijskom predsjedniku Basharu al-Assadu, nekada ključnom saveznika i Rusije i Irana, Putin nije intervenirao kada je Assadov režim svrgnut u prosincu.
Za Sjevernu Koreju, izoliranu i osiromašenu, odnos s Rusijom ostaje čisto transakcijski, rekla je Seskuria. Rusiji trebaju ljudi, a Sjeverna Koreja je možda jedina zemlja koja si može priuštiti u političkom smislu poslati vlastite ljude da se bore u ratu koji je obilježen izuzetno visokom stopom žrtava na ruskoj strani.
"Oni nemaju puno za izgubiti, u smislu da nema javnog mnijenja ili bilo kakvog otpora koji bi mogao ići protiv Kimove odluke da pošalje trupe u Ukrajinu,“ rekla je Seskuria.
Pragmatizam iznad svega?
Topao doček koji je Putin dobio u Kini, zajedno s vojnom i diplomatskom snagom prikazanom tijekom summita i vojne parade, bio je dizajniran da prenese poruku.
"Ovdje imamo ovaj simbol skupine zemalja koje nisu baš najbolji prijatelji kao takvi, ali imaju zajedničke strateške interese i koje su sposobne uskladiti se i pokazati SAD-u i njegovim saveznicima da su sila s kojom se treba računati,“ rekao je Lough.
"Ovo je uznemirujuće, u najmanju ruku, a neki bi rekli i zabrinjavajuće, ali tada morate pitati koliko je to održivo?“ rekao je.
Pomaci koje su događaji u Kini predstavljali nisu se dogodili preko noći. Europa je možda bila zatečena kada je Rusija pokrenula svoju punu invaziju na Ukrajinu, ali se od tada promijenila.
"Sada počinjemo vidjeti od čega su Europljani napravljeni i u smislu obrambenih razvoja u Europi, možemo vidjeti neke izvanredne promjene,“ rekao je Lough.
Stvari koje bi bile nezamislive prije samo nekoliko godina – poput Njemačke koja mijenja svoj ustav da poveća obrambenu potrošnju ili strogo neutralne Švedske i Finske koje se pridružuju NATO-u – sada se događaju zbog geopolitičkih pomaka koji su bili prikazani ovaj tjedan.
Koliko god Putinovo prijateljstvo s Xijem i Modijem moglo izazvati nelagodu u mnogim europskim prijestolnicama, skupinu je okupila kombinacija potrebe, ekonomskog pragmatizma i prilike, kažu analitičari.
"To je vrlo funkcionalan odnos, koji nije temeljen na snažnoj međusobnoj naklonosti. To je savez interesa, a ne savez zemalja,“ rekao je Lough, dodajući da se interesi mogu promijeniti, i da se mnogo toga može dogoditi u sljedeće tri i pol godine Trumpovog predsjedništva.
"Nismo u fazi u kojoj je iznenada sve gotovo, jer se gomila vođa koje ne volimo okupila u Kini na velikom slavlju,“ rekao je.
