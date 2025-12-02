Koje europske države ulažu najviše u obranu? Evo kako stoji Hrvatska

Italija je na trećem mjestu s 32,7 milijardi eura, a vrlo joj je blizu Poljska s 31,9 milijardi. Španjolska je peta, ali njezina obrambena potrošnja i dalje je relativno niska u usporedbi s većim europskim ekonomijama – iznosi 22,7 milijardi eura. Ranije ove godine američki predsjednik Donald Trump čak je zaprijetio izbacivanjem Španjolske iz NATO-a zbog odbijanja da poveća vojnu potrošnju na 5% BDP-a.