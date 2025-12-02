Koje europske države ulažu najviše u obranu? Evo kako stoji Hrvatska

Zemlje Europske unije potrošile su 343,2 milijarde eura na obranu u 2024., pri čemu Njemačka i Francuska zajedno čine 44 posto tog iznosa.
Rashodi za obranu u EU značajno rastu kako se globalne prijetnje intenziviraju, a izdaci su se gotovo udvostručili u posljednjih pet godina.
Europska obrambena agencija (EDA) predviđa da će u 2025. dosegnuti 392 milijarde eura. U 2020. potrošnja je iznosila 198 milijardi eura, što predstavlja porast od 98% u nominalnim iznosima. Kada se prilagodi inflaciji, rast iznosi 63%, što i dalje predstavlja znatan skok između 2020. i 2025., piše Euronews.
Mnogi sigurnosni analitičari taj nagli rast izravno povezuju s ruskom invazijom na Ukrajinu, kao i sa slabljenjem američke potpore europskoj sigurnosti. S obzirom na to da je mirovni plan između Rusije i Ukrajine trenutačno u pripremi, stručnjaci strahuju da bi dogovor koji ide u korist Moskvi mogao ugroziti dugoročnu stabilnost ako izostanu ključna sigurnosna jamstva.
Njemačka predvodi obrambenu potrošnju
Prema podacima EDA-e, zemlje EU-a potrošile su 343,2 milijarde eura na obranu u 2024. godini. Njemačka je uvjerljivo na prvom mjestu s 90,6 milijardi eura, što čini 26,4% ukupne obrambene potrošnje EU-a. Slijedi Francuska s 59,6 milijardi eura, odnosno 17,4% ukupnog iznosa.
Zajedno, te dvije zemlje čine 43,8% ukupne obrambene potrošnje EU-a, što iznosi 150 milijardi eura.
Budući da su podaci Eurostata niži od EDA-inih zbog razlika u klasifikaciji, ovdje korištene brojke temelje se na podacima EDA-e, koji su ujedno i najnoviji.
Pet zemalja čini sedam od deset potrošenih eura
Italija je na trećem mjestu s 32,7 milijardi eura, a vrlo joj je blizu Poljska s 31,9 milijardi. Španjolska je peta, ali njezina obrambena potrošnja i dalje je relativno niska u usporedbi s većim europskim ekonomijama – iznosi 22,7 milijardi eura. Ranije ove godine američki predsjednik Donald Trump čak je zaprijetio izbacivanjem Španjolske iz NATO-a zbog odbijanja da poveća vojnu potrošnju na 5% BDP-a.
Četrnaest zemalja dijeli 8% ukupnog iznosa EU-a
Ukupno je 14 država članica EU-a potrošilo manje od 5 milijardi eura svaka, a njih osam potrošilo je manje od 2 milijarde. Zajedno, tih 14 zemalja potrošilo je 28,2 milijarde eura, što je samo 8,2% ukupne potrošnje EU-a. U tu skupinu spadaju Austrija (4,9 mlrd €), Mađarska (4,5 mlrd €) i Portugal (4,2 mlrd €). Malta, najmanja članica EU-a, imala je najnižu potrošnju – samo 99 milijuna eura.
Hrvatska je potrošila 1,6 mlrd €.
Ujedinjeno Kraljevstvo i Turska velike su europske članice NATO-a, iako nisu dio EU-a. Prema podacima NATO-a, Ujedinjeno Kraljevstvo potrošilo je 65,8 milijardi funti (74,97 mlrd €) na obranu u 2024., dok je Turska potrošila oko 24,4 milijarde eura.
