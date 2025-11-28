Ova zemlja priprema masivan obrambeni plan: Koncept podsjeća na strategije iz doba Hladnog rata

Iako se smatraju ključnima za logistiku i sigurnost u ratnim uvjetima, i dalje postoje tehnički, pravni i organizacijski izazovi. Paul Strobel, glasnogovornik njemačke tvrtke za proizvodnju dronova Quantum Systems, rekao je da dronovi koji se prodaju Bundeswehru ne smiju letjeti iznad naseljenih područja i da zakonski moraju biti opremljeni signalnim svjetlima.