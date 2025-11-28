POTENCIJALNE RUSKE PRIJETNJE
Ova zemlja priprema masivan obrambeni plan: Koncept podsjeća na strategije iz doba Hladnog rata
Do nedavno je takozvani Operativni plan Njemačka bio povjerljiv. Sada je jasno da bi u slučaju oružanog sukoba Njemačka služila kao ključno čvorište za NATO-ovu obranu, u pristupu koji podsjeća na razdoblje Hladnog rata.
Njemačka provodi masivan obrambeni plan kako bi se pripremila za mogući rat s Rusijom, koji uključuje premještanje do 800.000 NATO vojnika kroz njezin teritorij, prema procurjelom dokumentu Bundeswehra koji broji 1.200 stranica.
Operativni plan Njemačka (OPLAN DEU), sastavljen prije otprilike dvije i pol godine, sada se provodi "punom brzinom“ usred upozorenja njemačkih dužnosnika da bi Rusija mogla biti spremna napasti neku NATO članicu već 2028., izvijestio je Wall Street Journal.
Plan je osmišljen kako bi se osiguralo da se političke odluke tijekom krize ili sukoba mogu donositi brzo, u skladu s ustavom, i na koordiniran način koji omogućuje brzu reakciju, pišeeuronews.
Prema dokumentu Bundeswehra, OPLAN DEU je osmišljen kako bi uskladio njemačku "sposobnost hladnog starta, spremnost za ratovanje i otpornost“ s današnjim sigurnosnim izazovima. Plan navodno primjenjuje "holistički pristup“, blisko integrirajući civilne i vojne funkcije. Iako koncept podsjeća na strategije iz doba Hladnog rata, prilagođen je modernim izazovima poput zastarjele infrastrukture, birokratskih prepreka i nedostatka osoblja.
Provedba plana mogla bi biti izazovna zbog zastarjele infrastrukture poput oronulih mostova, uskih tunela i zapuštenih luka, kao i zbog birokratskih prepreka, ograničenih vojnih kapaciteta i slabije koordinacije s civilnim agencijama, navodi se u izvješćima.
"Crvena oluja Bravo“
Krajem rujna, Zapovjedništvo savezne pokrajine Hamburg provodilo je vježbu "Crvena oluja Bravo“ kako bi uvježbalo raspoređivanje trupa. Glasnogovornik je za Euronews rekao kako bi vježba uključivala simulirani dolazak NATO snaga koje se kreću u koloni prema istoku.
Trening-konvoj, koji je trebao putovati bez zaustavljanja, usporen je zbog velikih razmaka između vozila, simulirane bespilotne letjelice i insceniranog prosvjeda, pa je u dva sata prešao manje od deset kilometara. Procurjeli operativni plan navodi da ovakve vježbe pokazuju kako bi čak i osnovne operacije - prelazak raskrižja, upravljanje prosvjedima ili obrana od dronova - mogle zapeti u stvarnoj krizi.
Privatne tvrtke ključne su za savladavanje tih izazova u okviru OPLAN DEU. Primjerice, Rheinmetall osigurava privremene kampove, opskrbljuje trupe i postavlja ključnu infrastrukturu poput tuševa, benzinskih stanica i poljskih kuhinja.
Uključivanje privatnog sektora
OPLAN DEU navodi sabotažu kao jednu od najvećih prijetnji, usmjerenu na kritičnu infrastrukturu poput željeznica i cesta. Takvi napadi ponekad se izvode pomoću takozvanih "niskoprofilnih agenata“. Plan predviđa korištenje dronova za otkrivanje i suzbijanje sabotaže. Bespilotne letjelice trebale bi štititi kritičnu infrastrukturu — uključujući luke, ceste i željezničke pruge — te rano uočavati potencijalne prijetnje.
Iako se smatraju ključnima za logistiku i sigurnost u ratnim uvjetima, i dalje postoje tehnički, pravni i organizacijski izazovi. Paul Strobel, glasnogovornik njemačke tvrtke za proizvodnju dronova Quantum Systems, rekao je da dronovi koji se prodaju Bundeswehru ne smiju letjeti iznad naseljenih područja i da zakonski moraju biti opremljeni signalnim svjetlima.
Posljednje mirno ljeto?
Njemački dužnosnici sugeriraju da bi Rusija mogla biti spremna napasti neku NATO državu od 2029. godine, pri čemu se sabotaže, špijunaža i drugi incidenti smatraju mogućim znakovima upozorenja.
"Oduvijek smo tvrdili da bi to moglo biti od 2029. Sada neki sugeriraju da bi se moglo dogoditi već 2028., a nekoliko vojnih povjesničara čak tvrdi da je prošlo ljeto možda bilo posljednje mirno", rekao je njemački ministar obrane Boris Pistorius.
