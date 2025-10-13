Koji su idući koraci za Gazu? Trump prekršio zlatno pravilo pregovora na Bliskom istoku

Svjetski čelnici okupljaju se u Egiptu kako bi raspravljali o sljedećim fazama plana za dugoročni mir i obnovu Gaze.
Provedena je prva faza Donald Trumpovog mirovnog plana – i u mnogočemu je to onaj lakši dio.
Prva faza predviđala je prekid vatre, oslobađanje talaca, oslobađanje većeg broja Palestinaca iz izraelskih zatvora, djelomično povlačenje izraelske vojske te početak ponovnog dotoka humanitarne pomoći u Gazu.
Trump i njegov tim prekršili su jedno od zlatnih pravila bliskoistočnih pregovora kako bi to postigli – nema dogovora dok se ne postigne konačni dogovor.
Oni su to okrenuli naglavačke, rješavali ono što se može dogovoriti odmah, a zatim se obvezali riješiti ostatak kasnije.
Što dalje?
Među stvarima koje su ostale neriješene su pitanja što će biti s Hamasom i treba li ga razoružati, kako uspostaviti prijelaznu vlast koja će upravljati Gazom te kako poslati multinacionalne mirovne snage koje bi osigurale sigurnost.
Ako se te strukture uspostave, Trumpov mirovni plan od 20 točaka ima šansu uspjeti. To znači da će u nadolazećim tjednima fokus biti na tome jesu li zemlje spremne pridonijeti snagama za privremenu sigurnost i može li se uspostaviti privremeno upravno tijelo bez mjeseci međusobnih prepirki.
Postoje i planovi za osnivanje odbora za mir koji bi nadzirao cijeli proces, a predsjedavao bi mu Trump, piše Sky News, a prenosi Dnevnik.hr.
Ako se postigne napredak u svemu tome, izraelska vojska obvezala se dodatno povući, sve do uskog sigurnosnog pojasa uz granice Gaze. Konačni je cilj zadržati zamah prema pregovorima o palestinskoj državnosti i rješenju s dvije države.
Trump je jasno dao do znanja da vjeruje kako je ovo tek početak. Ovo je, kako je rekao, "povijesna zora novog Bliskog istoka".
Ako diplomacija želi ispuniti obećanja njegove retorike, mora doći do napretka barem u vezi s mirovnim snagama i prijelaznom vladom za Gazu. U protivnom, ponovno bi mogao izbiti sukob.
Plan obnove
Obnova Gaze trajat će deset ili više godina i zahtijevat će stotine milijardi dolara.
Svaka nada u obnovu Gaze zahtijeva globalno koordiniran napor predvođen SAD-om, uz sudjelovanje Palestinaca koji nisu povezani s Hamasom te uz goleme resurse američkih regionalnih partnera i saveznika, javlja CNN, a prenosi Dnevnik.hr.
Ako Hamas inzistira na zadržavanju kontrole nad područjima iznad izraelskih linija prema Trumpovu dogovoru, tada će upravo Hamas biti taj koji blokira obnovu tih područja. Bez Hamasova povlačenja, malo će zemalja biti spremno ući u Gazu ili ulagati u njezinu obnovu.
Zato, osim slavljenja povratka talaca, fokus mora ostati na onome što slijedi – na potpunoj provedbi Trumpova sveobuhvatnog plana.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
