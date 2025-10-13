u egiptu
Potpisan mirovni sporazum za Gazu, Trump: Ovo je nevjerojatan dan za svijet
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je sukob u Pojasu Gaze "gotov" dok je letio u Izrael i Egipat kako bi obilježio sklapanje sporazuma.
Donald Trump među prvima je potpisao mirovni sporazum u Sharm el-Sheikhu za Gazu, a potom potpisali egipatski vođa Abdel Fattah al-Sisi i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.
"Ovo je trajalo 3000 godina, možete li vjerovati. Ovo je nevjerojatan dan za svijet“, rekao je Trump. Dodao je i da je sporazum toliko velik da će spriječiti Treći svjetski rat - koji se, kako kaže, mogao dogoditi na Bliskom istoku, pišeSky News.
Donald Trump, kako javlja Sky News obratio se pojdinačno čelnicima kako bi ih pohvalio za njihovu ulogu u podršci mirovnom sporazumu u Gazi. "On mi je bio prijatelj i svaki put kad mi je bio potreban, bio je tu za mene", rekao je turskom predsjedniku Tayipu Erdoğanu. Talijanskoj premijerki Giorgiji Meloni kazao je: "Imamo Italiju. Ona je vrlo jaka vladarica. Radi odličan posao".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
