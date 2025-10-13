Potpisan mirovni sporazum za Gazu, Trump: Ovo je nevjerojatan dan za svijet

Donald Trump, kako javlja Sky News obratio se pojdinačno čelnicima kako bi ih pohvalio za njihovu ulogu u podršci mirovnom sporazumu u Gazi. "On mi je bio prijatelj i svaki put kad mi je bio potreban, bio je tu za mene", rekao je turskom predsjedniku Tayipu Erdoğanu. Talijanskoj premijerki Giorgiji Meloni kazao je: "Imamo Italiju. Ona je vrlo jaka vladarica. Radi odličan posao".