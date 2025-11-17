Komunistkinja Jara i ultrakonzervativac Kast vjerojatno u drugom krugu predsjedničkih izbora u Čileu

Godine 2021. pobijedio ga je Gabriel Borić, izabran na valu obećanja da će provesti duboke socijalne reforme i donijeti novi ustav koji će zamijeniti onaj iz diktature Augusta Pinocheta (1973.-1990.). No nakon dva neuspjela pokušaja ustavne reforme i eksplozije kriminala, često pripisivane dolasku stranih bandi, ambicije su mu se smanjile.