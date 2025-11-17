Komunistkinja Jara i ultrakonzervativac Kast vjerojatno u drugom krugu predsjedničkih izbora u Čileu

Umjerena komunistkinja Jeannette Jara u drugom krugu predsjedničkih izbora u Čileu suočit će se s kandidatom krajnje desnice Joséom Antoniom Kastom, prema preliminarnim rezultatima objavljenima kasno u nedjelju.
Kandidatkinja vladajuće koalicije lijevog centra osvojila je 26,58 posto glasova, naspram 24,32 posto koliko je dobio njezin ultrakonzervativni protivnik, prema službenim rezultatima koji se temelje na 53 posto prebrojanih glasačkih listića.
Ako ne bude iznenađenja u zadnji trenutak, očekuje se da će se dvoje kandidata suočiti u drugom krugu 14. prosinca.
Po prvi put od kraja diktature Augusta Pinocheta 1990., radikalna desnica bi se tako mogla vratiti na vlast.
"Obnovit ćemo" zemlju, izjavio je José Antonio Kast nakon prvog kruga.
Premda spada među najsigurnije zemlje u Latinskoj Americi, Čile je zadnjih godina suočen s rastom organiziranog kriminala, problemom koji je bio u središtu predizborne kampanje u kojoj su desnica i krajnja desnica nametnule svoj sigurnosni narativ.
Predsjednik Gabriel Borić, koji je hrvatskog podrijetla, nije se mogao zbog ustavnog ograničenja natjecati za drugi mandat.
Iako Jara (51) uživa veću potporu birača od svojeg suparnika s krajnje desnice, ispitivanja javnog mnijenja predviđaju pobjedu kandidata desnice ili krajnje desnice u drugom krugu.
José Antonio Kast (59), otac devetero djece, pokušava treći put postati predsjednik.
Godine 2021. pobijedio ga je Gabriel Borić, izabran na valu obećanja da će provesti duboke socijalne reforme i donijeti novi ustav koji će zamijeniti onaj iz diktature Augusta Pinocheta (1973.-1990.). No nakon dva neuspjela pokušaja ustavne reforme i eksplozije kriminala, često pripisivane dolasku stranih bandi, ambicije su mu se smanjile.
U takvom kontekstu, sve više birača traži snažnu vladu, a neki idu toliko daleko da žale za bivšim diktatorom, odgovornim za više od 3000 mrtvih i nestalih.
Kast, osnivač krajnje desne Republikanske stranke, sin je njemačkog poručnika koji je pobjegao u Južnu Ameriku nakon Drugog svjetskog rata. Otac mu je bio nacist, a brat Pinochetov ministar.
