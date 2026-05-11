Korupcijski skandal vrijedan 100 milijuna dolara trese Ukrajinu: Optužen bivši šef ureda predsjednika

Bivši šef ureda predsjednika Volodimira Zelenskog optužen je za pranje novca u sklopu opsežne istrage o korupciji, priopćio je Specijalizirani antikorupcijski tužiteljski ured (SAPO).
Oglas
Iako SAPO u priopćenju nije naveo ime, izvor iz policije upoznat sa slučajem rekao je za Kyiv Independentda je riječ o Andriju Jermaku.
„Komentirat ću nakon završetka istrage“, rekao je Jermak novinarima ubrzo nakon podizanja optužnice.
Jermak je pod istragom u slučaju navodne korupcijske sheme vrijedne 100 milijuna dolara, povezane s državnim nuklearnim monopolom Energoatomom. Istraga protiv Energoatoma, pokrenuta prošle godine, najveća je antikorupcijska istraga tijekom mandata Zelenskog.
U slučaju Energoatom već je optuženo devet osumnjičenika, među njima Timur Mindič, blizak suradnik Zelenskog, bivši potpredsjednik vlade Oleksij Černišov te bivši ministar energetike i pravosuđa Herman Haluščenko.
Osumnjičenici u slučaju Energoatom navodno su davali novac Černišovu za izgradnju luksuznih kuća u blizini Kijeva, rekao je izvor iz policije za Kyiv Independent.
Jedna od luksuznih kuća u blizini Kijeva, financirana kroz korupcijsku shemu Energoatoma, navodno je bila namijenjena Jermaku, dodao je izvor.
Predsjednik Zelenski nije dao službenu izjavu nakon optužbi protiv Jermaka. Zelenskijev savjetnik Dmitro Litvin rekao je novinarima da je „prerano za procjenu proceduralnih radnji koje su u tijeku“.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas