Kosovo želi pomoći Britaniji u smanjenju broja migranata

Starmer, pod pritiskom, nada se da će dogovor s Kosovom pomoći u ispunjenju njegova obećanja o smanjenju migracija.
Kosovo je spremno pomoći Ujedinjenom Kraljevstvu u suzbijanju ilegalnih migracija, izjavio je kosovski premijer uoči velikog summita čelnika zapadnobalkanskih zemalja, piše Politico.
Premijer Kosova Albin Kurti potvrdio je da vodi razgovore s Ujedinjenim Kraljevstvom o postizanju sporazuma koji bi ciljao na neregularne migracije te rekao da njegova zemlja ima „dužnost” pomoći u rješavanju tog problema.
Keir Starmer će u srijedu u Londonu ugostiti čelnike šest zemalja iz regije, nastojeći ispuniti svoje obećanje o smanjenju broja imigranata koji ilegalno borave u Ujedinjenom Kraljevstvu.
Uoči sastanka, Kurti je govorio pozitivno o mogućnosti partnerstva između svoje zemlje i Ujedinjenog Kraljevstva, o čemu bi se, prema očekivanjima, trebalo raspravljati na marginama srijedina okupljanja.
Na privatnom sastanku rekao je:
„Želimo pomoći Ujedinjenom Kraljevstvu — smatramo da je to naša prijateljska i politička dužnost. Imamo ograničene kapacitete, ali svejedno želimo pomoći, i upravo sada postoji redovita komunikacija između naših timova državnih dužnosnika iz ministarstva unutarnjih poslova i pravnika o tome kako to provesti glatko, na obostranu korist.”
Dodao je da bi, zauzvrat, Kosovo tražilo veću sigurnosnu suradnju, precizirajući da dvije strane još uvijek razrađuju pojedinosti, „ali mislim da će ovo imati uspješan ishod.”
Pozivajući se na ulogu Britanije u okončanju rata u Bosni 1990-ih, Kurti je dodao da njegova zemlja ima obvezu pomoći:
„Zato što ste nam mnogo pomogli i to nikada nećemo zaboraviti.”
Britanski dužnosnici potvrdili da vode razgovore o mogućim centrima
Britanski su dužnosnici potvrdili da vode razgovore o mogućim centrima za povratak migranata, ali su naglasili da je to samo jedan od nekoliko prijedloga koji se trenutno razmatraju.
Starmer je ranije izražavao entuzijazam za ideju postizanja bilateralnog sporazuma o obradi osoba koje su iscrpile sve mogućnosti za ostanak u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali nije potvrdio da su aktivni razgovori u tijeku s bilo kojom konkretnom zemljom.
O ideji „migracijskih centara” raspravljalo se nedavno i na sastanku ministara vanjskih poslova zapadnobalkanskih zemalja u dvorcu Hillsborough u Belfastu, a analitičari su istaknuli Kosovo kao jednu od najprivlačnijih opcija za postizanje dogovora.
Kosovo bi vjerojatno tražilo jaču diplomatsku potporu Ujedinjenog Kraljevstva u suočavanju s prijetnjama iz Srbije, odbijanju ruskog utjecaja i osiguravanju vlastitih granica.
