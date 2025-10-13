Vučić ga je nazivao bratom i prijateljem, a sada je bijesan: "To ugrožava sigurnost cijelog Balkana"

Kako piše dopisinik ruskog Komersanta sa Balkana Genadij Sisojev, oštra reakcija srpskog lidera posljedica je prije svega toga što se Vučić dugo zalagao za zbližavanje s Turskom i njenim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoğanom . Prije godinu dana, tijekom posjeta Beogradu Erogan je govorio o "zlatnom dobu" u odnosu dviju zemalja, a Vučić je turskog predsjednika nazvao bratom i prijateljem. Ministar unutarnjih poslova Srbije Ivica Dačić na prijemu je izveo narodnu tursku pjesmu Osman aga. Međutim, nakon isporuke turskih borbenih dronova Prištini, odnosi između Beograda i Ankare ozbiljno su narušeni.