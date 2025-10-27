Kralj Charles otkrio prvi spomenik LGBT vojnicima u Velikoj Britaniji

Britanski kralj Karlo otkrio je u ponedjeljak spomenik posvećen LGBT pripadnicima britanske vojske, prvi njegov službeni događaj kojim je dao potporu toj zajednici.
Spomenik "Open Letter" (Otvoreno pismo) financirala je vlada u čast sadašnjim i bivšim LGBT vojnikinjama i vojnicima koji su bili pogođeni zabranom služenja u oružanim snagama ukinutom 2000., 33 godine nakon što je homoseksualnost djelomično dekriminalizirana u Engleskoj i Walesu.
Brončana skulptura prikazuje zgužvano pismo koje sadrži osobne poruke a koje su služile kao dokaz za inkriminiranje pojedinaca.
Charles, vrhovni zapovjednik vojske, položio je cvijeće pod spomenik u Nacionalnom memorijalnom arboretumu u Staffordshireu.
Spomenik je postavljen po preporuci neovisnog povjerenstva koje je utvrdilo sustavna zlostavljanja, uključujući seksualno nasilje i otpuštanja LGBT vojnika i vojnikinja iz oružanih snaga.
Vlada je žrtvama ponudila odštetu do 70.000 funti.
