Oglas

"Open Letter"

Kralj Charles otkrio prvi spomenik LGBT vojnicima u Velikoj Britaniji

author
Hina
|
27. lis. 2025. 14:47
Charles
Phil Noble / REUTERS

Britanski kralj Karlo otkrio je u ponedjeljak spomenik posvećen LGBT pripadnicima britanske vojske, prvi njegov službeni događaj kojim je dao potporu toj zajednici.

Oglas

Spomenik "Open Letter" (Otvoreno pismo) financirala je vlada u čast sadašnjim i bivšim LGBT vojnikinjama i vojnicima koji su bili pogođeni zabranom služenja u oružanim snagama ukinutom 2000., 33 godine nakon što je homoseksualnost djelomično dekriminalizirana u Engleskoj i Walesu.

Brončana skulptura prikazuje zgužvano pismo koje sadrži osobne poruke a koje su služile kao dokaz za inkriminiranje pojedinaca.

Charles, vrhovni zapovjednik vojske, položio je cvijeće pod spomenik u Nacionalnom memorijalnom arboretumu u Staffordshireu.

Spomenik je postavljen po preporuci neovisnog povjerenstva koje je utvrdilo sustavna zlostavljanja, uključujući seksualno nasilje i otpuštanja LGBT vojnika i vojnikinja iz oružanih snaga.

Vlada je žrtvama ponudila odštetu do 70.000 funti.

Teme
LGBT charles kralj charles open letter velika britanija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ