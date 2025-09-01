Kremlj odgovorio na optužbe nakon prisilnog slijetanja von der Leyen

Nakon prisilnog slijetanja uslijed kvara zrakoplova Ursule von der Leyen u Bugarskoj, oglasio se Kremlj.
Rusija je zanijekala umiješanost u kvar sustava GPS navigacije na zrakoplovu koji je prevozio čelnicu EU Ursulu von der Leyen tijekom njezina jučerašnjeg putovanja u Bugarsku.
"Vaše su informacije netočne", rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov za Financial Times nakon izvješća da su piloti morali koristiti papirnate karte kako bi sigurno sletjeli u zračnu luku u Plovdivu.
Glasnogovornik EU-a rekao je za Sky News: "Od bugarskih vlasti primili smo informaciju da sumnjaju kako je za to očito ometanje odgovorna Rusija."
