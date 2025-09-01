Oglas

Kvar u GPS sustavu

Kremlj odgovorio na optužbe nakon prisilnog slijetanja von der Leyen

author
N1 Info
|
01. ruj. 2025. 19:24
Ursula von der Leyen
Carl Court / POOL / AFP

Nakon prisilnog slijetanja uslijed kvara zrakoplova Ursule von der Leyen u Bugarskoj, oglasio se Kremlj.

Oglas

Rusija je zanijekala umiješanost u kvar sustava GPS navigacije na zrakoplovu koji je prevozio čelnicu EU Ursulu von der Leyen tijekom njezina jučerašnjeg putovanja u Bugarsku.

"Vaše su informacije netočne", rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov za Financial Times nakon izvješća da su piloti morali koristiti papirnate karte kako bi sigurno sletjeli u zračnu luku u Plovdivu.

Glasnogovornik EU-a rekao je za Sky News: "Od bugarskih vlasti primili smo informaciju da sumnjaju kako je za to očito ometanje odgovorna Rusija."

Teme
GPS bugarska kremlj putin ukrajina ursula von der leyen

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ