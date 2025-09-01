Zrakoplov Ursule von der Leyen prislino sletio: Blokiran mu GPS, sumnja se na Ruse

Von der Leyen je letjela iz Varšave u Plovdiv, gdje se sastala s bugarskim premijerom Rosenom Željazkovom i obišla tvornicu streljiva. Posjet je dio njezine turneje po državama na prvoj liniji fronte, s ciljem jačanja obrambene spremnosti EU-a kao odgovora na rusku agresiju na Ukrajinu.