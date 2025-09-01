Zrakoplov Ursule von der Leyen prislino sletio: Blokiran mu GPS, sumnja se na Ruse

Sumnja se da je ruski napad elektroničkog ometanja, usmjeren na Ursulu von der Leyen, onemogućio GPS signal u blizini bugarskog aerodroma i prisilio zrakoplov predsjednice Europske komisije da sleti koristeći papirnate karte.
Avion kojim je von der Leyen u nedjelju poslijepodne putovala u Plovdiv ostao je bez elektroničkih navigacijskih pomagala prilikom prilaska pisti. Trojica dužnosnika upoznata s incidentom potvrdila su da se slučaj tretira kao ruska operacija ometanja.
"Cijelo područje aerodroma ostalo je bez GPS-a“, rekao je jedan od njih. Nakon gotovo sat vremena kruženja, pilot je odlučio avion prizemljiti ručno, koristeći analogne karte. "Bilo je jasno da se radi o namjernom ometanju", dodao je.
I Kremlj i Europska komisija zamoljeni su za komentar, dok je Bugarska uprava za kontrolu zračnog prometa potvrdila incident za Financial Times.
"Od veljače 2022. bilježimo znatan porast ometanja GPS-a, a u posljednje vrijeme i lažiranja signala. Takvi napadi remete preciznost prijema signala, što izaziva brojne probleme u radu zrakoplova i zemaljskih sustava", priopćila je institucija.
Ometanje i lažiranje GPS-a, koje onemogućuje ili iskrivljuje pristup satelitskoj navigaciji, nekada je bilo rezervirano za vojne i obavještajne svrhe zaštite osjetljivih lokacija. No, posljednjih godina zemlje poput Rusije sve češće ga koriste za ometanje civilnog života.
Rastući broj incidenata
Vlade država članica EU-a već su upozorile da rastući broj incidenata GPS ometanja, za koje se okrivljuje Rusija, prijeti izazivanjem velike zračne nesreće jer u biti "zasljepljuje" putničke zrakoplove tijekom leta.
Takvi slučajevi bilježe nagli porast posljednjih godina u području Baltičkog mora i istočnoeuropskim državama blizu Rusije, pogađajući ne samo avione nego i brodove te civile koji svakodnevno koriste GPS.
Von der Leyen je letjela iz Varšave u Plovdiv, gdje se sastala s bugarskim premijerom Rosenom Željazkovom i obišla tvornicu streljiva. Posjet je dio njezine turneje po državama na prvoj liniji fronte, s ciljem jačanja obrambene spremnosti EU-a kao odgovora na rusku agresiju na Ukrajinu.
"Putin se nije promijenio i neće se promijeniti“, rekla je von der Leyen novinarima u Bugarskoj. "On je predator. Može ga se zaustaviti samo snažnim odvraćanjem.“
Bugarska je jedan od najvažnijih europskih dobavljača vojne opreme Ukrajini – u prvim mjesecima rata slala je oružje iz sovjetske ere, a danas isporučuje topništvo i drugu vojnu opremu iz vlastite razvijene obrambene industrije.
Predsjednica Komisije Plovdiv je napustila istim zrakoplovom bez ikakvih problema nakon posjeta.
