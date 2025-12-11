Kremlj: Otvoreni smo za strana ulaganja, ali nećemo se baviti megafonskom diplomacijom

GAVRIIL GRIGOROV / AFP

Kremlj je u četvrtak objavio da je Rusija zainteresirana za privlačenje dodatnih stranih ulaganja, nakon što je Wall Street Journal izvijestio da američki mirovni plan za Ukrajinu uključuje i prijedloge o ulaganjima u ruske rijetke metale i energente.

Journal prenosi kako planovi, detaljno opisani u dodacima mirovnim prijedlozima koje je sastavila administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa i predala ih posljednjih tjedana europskim kolegama, uključuju prijedloge za obnovu ruske opskrbe energijom u Europi.

Uz to bi američke tvrtke ulagale u ruske strateške sektore poput vađenja rijetkih metala i u bušenje nafte na Arktiku, a američke financijske tvrtke i ostala poduzeća iskoristila bi 200 milijarda dolara zamrznute ruske državne imovine za projekte u Ukrajini, piše Journal.

Na pitanje o izvješću Journala glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je odgovorio kako je Rusija oduvijek bila i ostaje otvorena za strana ulaganja, ali da se Moskva neće baviti megafonskom diplomacijom.

"Zanima nas priljev stranih ulaganja. Kada je riječ o planovima, ne bavimo se megafonskom diplomacijom povezanom s bilo kakvim planovima ili projektima", rekao je Peskov.

Odbio je komentirati prijedloge o iskorištavanju 200 milijarda dolara ruske imovine.

Journal je napisao da je jedan neimenovani europski dužnosnik usporedio predložene energetske sporazume između SAD-a i Rusije s ekonomskom verzijom konferencije na Jalti iz 1945. godine.

Na tom su sastanku pobjednici iz Drugoga svjetskog rata, Sovjetski Savez, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija podijelili interesne sfere u Europi.

Nakon što je Rusija napala Ukrajinu 2022. brojni su zapadni investitori napustili Rusiju ili su svoja ulaganja zamrznuli, a neke velike udjele preuzeli su ruski investitori ili ih je država konfiscirala i predala ruskim poslovnim ljudima.

Kako piše Journal, zapadnoeuropske sile i administracija američkog predsjednika Joea Bidena pokušale su osakatiti rusko gospodarstvo kroz najoštrije sankcije dotad nametnute nekoj velikoj ekonomiji, a Europa se u međuvremenu pokušava osloboditi ovisnosti o ruskom plinu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u srijedu da se Ukrajina dogovorila o ključnim točkama plana poslijeratne obnove u razgovorima s Trumpovim zetom Jaredom Kushnerom i drugim visokim dužnosnicima usred napora za postizanje sveobuhvatnog rješenja za završetak gotovo četverogodišnjeg rata.