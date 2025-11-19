Poljska zbog odmazde zatvara posljednji ruski konzulat, Peskov: "Odnosi potpuno degradirali"

Posljednji aktivni ruski konzulat u Poljskoj nalazi se u obalnom gradu Gdanjsku. Poljska je ranije zatvorila konzulate u Krakovu i Poznanju kao odgovor na ruski napad na Ukrajinu i hibridne sabotaže u Poljskoj. Konzulat u Gdanjsku bit će zatvoren do 23. prosinca, izvijestio je poljski portal Onet, pozivajući se na ruskog diplomata Andreja Ordaša koji je to rekao za rusku agenciju RIA Novosti.