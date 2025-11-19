nakon eksplozije pruge
Poljska zbog odmazde zatvara posljednji ruski konzulat, Peskov: "Odnosi potpuno degradirali"
Od prošlog vikenda Poljska se nosi s posljedicama, kako je rekao poljski premijer Donald Tusk, pokušaja Rusije da uništi važnu željezničku prugu koja povezuje Varšavu s Lublinom, velikim gradom na istoku, te dalje prema Ukrajini.
Poljska će zatvoriti posljednji ruski konzulat u zemlji kao odmazdu za ono što vlada naziva pokušajem sabotaže važne željezničke pruge prošlog vikenda, koji je navodno podržala Moskva, izjavio je u srijedu ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski.
„Odlučio sam povući suglasnost za rad posljednjeg ruskog konzulata,“ rekao je Sikorski na konferenciji za medije.
„To će u idućim satima biti priopćeno ruskoj strani službenom notom. Ne planiramo prekinuti diplomatske odnose [s Rusijom], baš kao što to ne čine ni druge zemlje kada se na njihovu teritoriju dogode teroristički napadi ili sabotaže,“ dodao je.
Sikorskijeva objava stigla je nakon njegova obraćanja parlamentu u kojem je pozvao predsjednika Karola Nawrockog i oporbene zastupnike da prestanu napadati Europsku uniju, Ukrajinu i Ukrajince koji žive u Poljskoj. Također je rekao da Rusija troši „milijarde“ na sijanje podjela u EU i poticanje antiukrajinskog raspoloženja — čega je bilo mnogo u Poljskoj nakon incidenta sa sabotažom pruge, prenosi POLITICO.
Poljske vlasti rekle su da su počinitelji dvojica ukrajinskih državljana koji su radili za Rusiju, a sada se nalaze u Bjelorusiji.
Posljednji aktivni konzulat u Gdanjsku
Posljednji aktivni ruski konzulat u Poljskoj nalazi se u obalnom gradu Gdanjsku. Poljska je ranije zatvorila konzulate u Krakovu i Poznanju kao odgovor na ruski napad na Ukrajinu i hibridne sabotaže u Poljskoj. Konzulat u Gdanjsku bit će zatvoren do 23. prosinca, izvijestio je poljski portal Onet, pozivajući se na ruskog diplomata Andreja Ordaša koji je to rekao za rusku agenciju RIA Novosti.
Ruska preostala diplomatska misija tada će biti veleposlanstvo u Varšavi, iako ni njegova budućnost nije sigurna nakon što je, prema navodima, prijedlog kojim bi se vladu pozvalo da izbaci veleposlanstvo dobio podršku vladajuće koalicije i većine oporbe, što znači da bi uskoro mogao biti na glasovanju u parlamentu.
Odnosi s Poljskom na najnižoj točki
Od prošlog vikenda Poljska se nosi s posljedicama, prema Tusku, pokušaja Rusije da uništi važnu prugu koja povezuje Varšavu s Lublinom i dalje s Ukrajinom.
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima u srijedu da su odnosi s Poljskom na najnižoj točki.
„Odnosi s Poljskom potpuno su degradirali. Ovo [zatvaranje konzulata u Gdanjsku] znak je pada i namjere poljskih vlasti da svedu na nulu bilo kakvu mogućnost konzularnih ili diplomatskih odnosa. Možemo samo izraziti žaljenje,“ rekao je Peskov na jutarnjem brifingu, prema Interfaxu.
Moskva će smanjiti diplomatsku i konzularnu prisutnost Poljske u Rusiji kao odmazdu, rekla je glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova za državnu agenciju TASS.
