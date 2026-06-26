Credit Grigory SYSOYEV / POOL / AFP

Kremlj je u petak rekao da će razmotriti videosnimku koja se brzo proširila internetom, a prikazuje apel vojnog veterana upućen predsjedniku Vladimiru Putinu u kojem se ruske zapovjednike u Ukrajini optužuje da muče i ubijaju vojnike koji odbijaju izvršiti "samoubilačke zapovijedi".

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Glasnogovornik Dmitrij Peskov je rekao da Kremlj zasad nije vidio apel objavljen na društvenoj platformi Instagram, ali da zvuči kao da sadrži "čudne izraze".

Objava veterana Aleksandra Lunina, koji nije naveo nikakve dokaze niti imenovao bilo koju navodnu žrtvu ili počinitelja, prikupio je preko 12 milijuna pregleda unutar 24 sata. Instagram je zabranjen u Rusiji te mu se može pristupiti samo virtualnom privatnom mrežom (VPN).

Prije njegova apela, većina Rusa nije čula za Lunina koji živi u ruskoj Voronješkoj oblasti. Nije poznato obraća li se Lunin samoinicijativno Putinu ili, kako sam tvrdi, predstavlja i druge vojnike.

Lunin u videu govori da se tisuće ruskih vojnika koji se bore u Ukrajini drži u jamama jer su odbili izvršiti "glupa i suicidalna naređenja" ili jer nisu htjeli predati novac svojim zapovjednicima.

“The army will turn its weapons against the Kremlin”



Russian soldier threatens Putin with a new military mutiny.



He claimed that Russian soldiers are being tortured and punished for refusing to carry out what he called “senseless suicidal orders.” pic.twitter.com/CaJnJIU2PU — Visegrád 24 (@visegrad24) June 25, 2026

Tvrdi da se takve vojnike muči prije nego što ih se ubije, a njihovi zapovjednici potom zataškavaju što se zbilo govoreći da su nestali u borbama.

Lunin je snimio video u maskirnoj odjeći s mnogo odličja. Poručio je da će vojska okrenuti svoje oružje prema Kremlju ako ga Putin uskoro ne primi u audijenciju uz televizijski prijenos uživo.

Na novinarsko pitanje o Luninovu videu, Peskov je odgovorio: "Znate, rečeno nam je da takav apel postoji, no dosad nismo imali prilike pogledati ga pa to ne bih htio komentirati".

"No, na temelju toga što ste vi rekli, sadrži neke poprilično čudne izraze te ga moramo najprije pogledati", kazao je.