Oglas

"samoubilačke zapovijedi"

Kremlj reagirao na video u kojemu se govori o mučenju ruskih zapovjednika u Ukrajini

author
Hina
|
26. lip. 2026. 18:55
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
AFP
Credit Grigory SYSOYEV / POOL / AFP

Kremlj je u petak rekao da će razmotriti videosnimku koja se brzo proširila internetom, a prikazuje apel vojnog veterana upućen predsjedniku Vladimiru Putinu u kojem se ruske zapovjednike u Ukrajini optužuje da muče i ubijaju vojnike koji odbijaju izvršiti "samoubilačke zapovijedi".

Oglas

Glasnogovornik Dmitrij Peskov je rekao da Kremlj zasad nije vidio apel objavljen na društvenoj platformi Instagram, ali da zvuči kao da sadrži "čudne izraze".

Objava veterana Aleksandra Lunina, koji nije naveo nikakve dokaze niti imenovao bilo koju navodnu žrtvu ili počinitelja, prikupio je preko 12 milijuna pregleda unutar 24 sata. Instagram je zabranjen u Rusiji te mu se može pristupiti samo virtualnom privatnom mrežom (VPN).

Prije njegova apela, većina Rusa nije čula za Lunina koji živi u ruskoj Voronješkoj oblasti. Nije poznato obraća li se Lunin samoinicijativno Putinu ili, kako sam tvrdi, predstavlja i druge vojnike.

Lunin u videu govori da se tisuće ruskih vojnika koji se bore u Ukrajini drži u jamama jer su odbili izvršiti "glupa i suicidalna naređenja" ili jer nisu htjeli predati novac svojim zapovjednicima.

Tvrdi da se takve vojnike muči prije nego što ih se ubije, a njihovi zapovjednici potom zataškavaju što se zbilo govoreći da su nestali u borbama.

Lunin je snimio video u maskirnoj odjeći s mnogo odličja. Poručio je da će vojska okrenuti svoje oružje prema Kremlju ako ga Putin uskoro ne primi u audijenciju uz televizijski prijenos uživo.

Na novinarsko pitanje o Luninovu videu, Peskov je odgovorio: "Znate, rečeno nam je da takav apel postoji, no dosad nismo imali prilike pogledati ga pa to ne bih htio komentirati".

"No, na temelju toga što ste vi rekli, sadrži neke poprilično čudne izraze te ga moramo najprije pogledati", kazao je.

Teme
aleksandar lunin kremlj pobuna vojske rusija ruski vojnici ukrajinski rat

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ